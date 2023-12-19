Праздничный макияж для женщин за 50: секреты, которые помогут выглядеть в новогоднюю ночь на 10 лет моложе

Рождество и Новый год уже не за горами! И это отличная возможность выглядеть по-настоящему шикарно. Даже если вам за 50. Праздничный макияж заставляет женщину сиять и придает элегантному образу завершенность. Как правильно наносить мейк-ап, чтобы выгодно подчеркнуть черты лица и выглядеть лет на 10 моложе?

Подготовка кожи

С возрастом кожа меняется и теряет эластичность и тонус. Цвет лица также становится неровным, а морщины становятся более заметными. Неважно, для праздничного макияжа или для повседневной жизни – праймер просто необходим всем женщинам старше 50 лет. Благодаря этому выравнивается цвет лица, и визуально исчезают все тени и покраснения.

Поэтому, прежде чем приступить к нанесению макияжа, сначала нанесите хорошую базу. И это не обязательно должна быть тональная основа – легкие СС или BB кремы тоже выравнивают цвет лица и выглядят гораздо естественнее.

Макияж глаз

Хотя естественность является хорошим выбором для повседневной жизни, на Рождество и Новый год он может быть немного более привлекательным. В конце концов, начало года – это всегда что-то особенное, и многим хочется начать новый год с гламурного внешнего вида, не так ли? Так как насчет того, чтобы придать пикантность вашему праздничному макияжу дозой блесток?

Мерцающие тени для век улучшат даже самый простой макияж и придадут элегантность. Просто помните, что слишком большое количество блесток подчеркнет морщины, поэтому понадобится лишь немного мерцания. В соответствии с девизом «Меньше – значит больше», было бы лучше, если бы вы подчеркнули только одну часть — в данном случае, глаза.

Также, когда дело доходит до гламурного и элегантного внешнего вида, смоки-айс – еще один бесспорный вариант! Для праздничного макияжа для женщин за 50 отдаем предпочтение довольно темному цвету, но не черному. А вот коричневые тона заставляют женщину выглядеть моложе и придают глазам красивый блеск. Кстати, тени отлично скрывают нависшие веки. Тушь прекрасно завершает образ, придавая ресницам объем и длину.

Праздничный макияж без подводки? Тяжело себе представить! Подводка для глаз подчеркивает глаза и всегда выглядит потрясающе. Однако учтите, что черная подводка смотрится слишком резко и часто оседает в морщинках. Оттенки коричневого или даже нежного небесно-голубого открывают глаза и заставляют выглядеть на несколько лет моложе. Также следует подчеркнуть линию между глазом и ресницами светлыми тонами. Если вы не уверены, какая подводка для глаз подойдет именно вам, запомните следующее правило: чем светлее глаза и ресницы, тем светлее должен быть и ее цвет.

Красим губы

Отложите нюдовую помаду в сторону. Красная помада в праздничном мейк-апе для женщин за 50 выглядит просто потрясающе. Красные губы — это всегда эффектное заявление, позволяющее создать гламурный внешний вид.

Если вам все же нравятся более сдержанные оттенки, то вам подойдет мягкий пастельно-розовый. Помады с матовым, бархатистым финишем выглядят особенно празднично и будут пользоваться огромной популярностью в наступающем году. Но поскольку яркие губы сами по себе привлекают внимание, постарайтесь сохранить остальную часть макияжа ненавязчивой.