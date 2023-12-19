 

Россия второй год подряд не примет участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

19.12.2023, 8:28, Разное
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Россия не примет участие в заседании Всемирного экономического форума, которое пройдет в швейцарском Давосе с 15 по 19 января, соответствующую информацию рассказал посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин. Это уже второй год подряд, когда Москву не приглашают на это мероприятие, и, по словам дипломата, это не имеет никаких негативных последствий для России.

Согласно посольству РФ, отсутствие РФ на форуме не наносит ущерба ей, скорее всего, это ограничение скажется на самом Всемирном экономическом форуме. РФ, как указал Гармонин, будет продолжать решать свои задачи и вести диалог в других форматах и на других площадках.

Важно отметить, что Всемирный экономический форум является швейцарской неправительственной организацией, где проходят встречи с участием руководителей компаний, политических лидеров и экспертов. В 2022 году РФ также не участвовала в форуме, что стало первым подобным случаем с 1992 года.


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