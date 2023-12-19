Мнение: О компромиссах и… компромиссе. Невозможен?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Американский президент Джо Байден заявил, что «готов на компромисс». Он чем-то поступится в вопросе укрепления американо-мексиканской границы, даже если это непопулярное среди электората демов решение ухудшит шансы на переизбрание, а в обмен респы разблокируют законопроект о помощи Украине. Мужественное решение, но пока не будеи забегать верёд.
Речь о другом.
Ранее Венгрия пошла на компромисс ради денег от Евросоюза. Её лидер, Виктор Орбан, неожиданно «вышел на кофе-брейк», что позволило формально разблокировать присоединение Украины к ЕС. Австрия согласилась на компромисс в вопросе нового пакета санкций против ЕС. Но тут на компромисс пошёл даже Киев. Он «поступился принципами» и всё же исключил, пусть и временно, австрийский Raiffeisenbank из числа т.н. «спонсоров войны». Что позволило кредитному институту продолжать деятельность и на российском, и на украинском финансовых рынках.
Все идут на компромиссы, кроме…
Двух упёршихся баранов.
Что, в главном вопросе, второй год будоражащий людей по обе стороны границы, никакие компромиссы невозможны?
Только — или-или, «до победного конца» и «в живых останется только один»?
Или всё же тоже станет возможен — еще через тысячи смертей и сотни разрушений?
А может, лучше пораньше?
—
Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
Смотреть комментарии → Комментариев нет