 

Мнение: О компромиссах и… компромиссе. Невозможен?

19.12.2023, 7:40, Разное
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Американский президент Джо Байден заявил, что «готов на компромисс». Он чем-то поступится в вопросе укрепления американо-мексиканской границы, даже если это непопулярное среди электората демов решение ухудшит шансы на переизбрание, а в обмен респы разблокируют законопроект о помощи Украине. Мужественное решение, но пока не будеи забегать верёд.

Речь о другом.

Ранее Венгрия пошла на компромисс ради денег от Евросоюза. Её лидер, Виктор Орбан, неожиданно «вышел на кофе-брейк», что позволило формально разблокировать присоединение Украины к ЕС. Австрия согласилась на компромисс в вопросе нового пакета санкций против ЕС. Но тут на компромисс пошёл даже Киев. Он «поступился принципами» и всё же исключил, пусть и временно, австрийский Raiffeisenbank из числа т.н. «спонсоров войны». Что позволило кредитному институту продолжать деятельность и на российском, и на украинском финансовых рынках.

Все идут на компромиссы, кроме…

Двух упёршихся баранов.

Что, в главном вопросе, второй год будоражащий людей по обе стороны границы, никакие компромиссы невозможны?

Только — или-или, «до победного конца» и «в живых останется только один»?

Или всё же тоже станет возможен — еще через тысячи смертей и сотни разрушений?

А может, лучше пораньше?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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