Обстрелы инфраструктуры Украины в условиях зимы создают прямую угрозу детям

С наступлением зимы в Украине нападения на инфраструктуру вновь участились, причем особенно интенсивным обстрелам подвергаются восток и юг страны, говорится в опубликованном в понедельник заявлении регионального директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регины Де Доминицис.

Всего за одну неделю было зафиксировано более 900 ударов с воздуха, совершенных Россией с помощью баллистических ракет и беспилотников, напомнила Де Доминицис. Широкомасштабной целевой атаке подверглась инфраструктура Киева. В течение дня в прошлый четверг было объявлено пять общенациональных воздушных тревог.

«В результате этих нападений пострадали дети и усилилась атмосфера страха. Миллионы детей по всей Украине остались без устойчивого доступа к электричеству, отоплению и воде, что подвергает их дополнительному серьезному риску в условиях резкого понижения температур», – подчеркнула Регина Де Доминицис.

В зимние месяцы температура в ряде регионов Украины регулярно опускается до -20°C, а сильный ветер еще более усугубляет ситуацию, продолжила она. Дети не в состоянии выдерживать такие условия без электроэнергии.

«Отключения и перебои в подаче электричества крайне затрудняют оказание критически важных услуг медицинскими учреждениями, – говорится в заявлении. – Учитывая рост числа случаев пневмонии, сезонного гриппа и заболеваний, передающихся через воду, положение детей по всей Украине становится крайне опасным».

С начала полномасштабной войны в Украине были убиты или ранены более 1800 детей, напомнила представитель ЮНИСЕФ. В случае продолжения целенаправленных атак на гражданские районы и инфраструктуру это число еще более увеличится.

По словам Регины Де Доминицис, ЮНИСЕФ предоставляет генераторы и другое оборудование для поддержки правительства Украины в обеспечении работы систем водоснабжения, отопления, здравоохранения и образования. В наиболее пострадавших районах ЮНИСЕФ предоставляет детям комплекты зимней одежды и теплые одеяла.

«Чтобы оказать немедленную гуманитарную помощь всем нуждающимся детям, нам необходимо больше средств, – отметила Регина Де Доминицис. – В настоящее время дефицит финансирования проведения зимних мероприятий в Украине превышает 34 миллиона долларов».

Если нападения не прекратятся и не будут соблюдаться правила ведения войны, гуманитарная катастрофа будет усугубляться, причиняя еще больше страданий детям и семьям, говорится в заявлении.

«Дети и необходимая им гражданская инфраструктура должны быть защищены, – подчеркнула Регина Де Доминицис. – ЮНИСЕФ и наши коллеги по гуманитарной деятельности должны получить быстрый и беспрепятственный доступ к детям и семьям, нуждающимся в гуманитарной помощи, независимо от того, где они находятся».