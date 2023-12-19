Мнение: О цветной революции под трёхцветным флагом… Что Путину делать?

Ну вот, началось…

Очередная «цветная революция» в пику Путину. И не просто ведь под триколором началась — именно под бело-сине красным флагом процесс пошёл.

Как обычно, рука «Вашингтонского обкома» угадывается. А контригры со стороны Кремля уже и нет ни какой. Не до того кремлёвским чиновникам: надо паковать чемоданы.

Ведь Новый год на носу. Январские каникулы, у кого на Красной поляне, у кого на Паттайе, у кого на зимней даче — для российских чиновников это святое.

Итак, в Сербии начались протесты после «убедительной победы» коалиции нынешнего президента Александра Вучича на выборах.

В Белграде представители оппозиции и их сторонники проводят акцию протеста с требованием отменить итоги парламентских выборов. Об этом сообщают местные газеты Politika и Kurir и телеканал RTC. По их данным, оппозиционный «мирный митинг» начался около 18:00 по местному времени у здания Городского собрания Белграда. Но в итоге его участники добрались до здания Республиканской избирательной комиссией (РИК). Протестующие сломали забор вокруг здания комиссии и попытались проникнуть внутрь. По данным телеканала RTC, в акции протеста участвуют около 1,6 тыс. человек.

Лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич объявили голодовку, которая, по их словам, будет длится до аннулирования результатов выборов. Об этом пишет сербская Politika.

1 ноября Вучич объявил о роспуске Народной скупщины (одномандатного национального парламента) и назначил на 17 декабря досрочные выборы. Они состоялись без особых проблем. По результатам обработки 97,22% бюллетеней коалиция «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» (объединяет правящую Сербскую прогрессивную партию и ещё несколько политических сил) получила 47,36% голосов. Объединённая оппозиция — коалиция «Сербия против насилия» набрала 22,7% голосов. При этом обе политических силы получили схожие результаты в Белграде: 37,74% у президентской коалиции против 34,12% у оппозиционной.

Оппозиция обвиняет правительство Сербии в фальсификации выборов. «Людей, которые не живут в Белграде, привозили голосовать на автобусах, фургонах и машинах, как будто они живут в Белграде», — говорил её лидер Мирослав Алексич. Но такое обычно говорят все проигравшие «партии власти». Вопрос в том, насколько они готовы оспорить её победу.

В Сербии оппозиционеры оказались готовы. Так что следующий вопрос — насколько они готовы пойти до конца. И насколько их поддержат из-за рубежа, где «пророссийский» Александр Вучич стал костью в горле уже для многих влиятельных сил. Хотя он и ничего особенно «пророссийского» не делает, даже от участия в санкциях отказывается преимущественно на словах. Но сейчас для коллективного Запада и это уже криминал.

Ну а что делать Владимиру Путину? Безучастно смотреть на падение пусть и условно, но всё же «своего»?

С другой стороны, а есть ли у него силы что-то сделать?

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