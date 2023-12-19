Мнение: О коллективном суициде в прямом эфире… Наблюдаем или участвуем?

Грустная констатация, пробирающая до глубины души. Цитата: «Вот так целая страна заканчивает жизнь самоубийством в прямом эфире, онлайн». Вот прям хочется с этим согласиться, хотя пишет отъявленный русофоб, эмигрант, экстремист и где-то даже информационный террорист. В общем, нехороший человек, «редиска».

И говорит он неприятные вещи. Хотя и неглупые.

А мы ведь хотим не слух свой услаждать, не коллективному самообману предаваться, а нормально так разобраться — что происходит и как в этом бардаке выживать, верно?

То есть, как раз не льстецов нужно слушать, а критиков. Даже если они сгущают краски.

Слушаем/читаем дальше.

«Даже [Иосиф] Сталин понимал, что если закручивать политические гайки, то нужно освобождать экономические: «было дело, и цены снижали». А если закручиваешь экономические, нужно давать политические поблажки: восстановление патриархии, например.

Если ты требуешь от народа жертв, то нужно идти навстречу народу во всём, в чём можно. А не только назвать его «братьями и сестрами». Самая же лучшая помощь стране и народу – проведение адекватной политики, внешней и внутренней.

Наша Система не просто не адекватна существующим вызовам, каждый из которых способен нас всех похоронить. Она крутит все гайки сразу — и максимально беспредельным образом. Это означает, что до срыва резьбы осталось немного».

Ну до боли знакомые нотки же, верно? И #мысли пусть очевидные, но ведь не глупые?

Это вот экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пишет (в РФ он внесён в реестр экстремистов и террористов). Про Украину и украинскую власть пишет.

Но ведь сложно отделаться от ощущения, что его слова приложимы и к России тоже?

Всё же — народы-братья и страны-сёстры?

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