 

Мнение: Концентрация бреда в воздухе

19.12.2023, 4:10, Разное
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Михаил Бакунин, террорист и экстремист

В 1998 году у нас дома появилась довольно убогая на вид книжка “Азазель” авторства некоего Б.Акунина – в такой черной твердой обложке, от тоже никому доселе неизвестного издательства “Захаров”. Потом была “Смерть Ахиллеса”, потом “Турецкий гамбит”. Они шли густо, и скоро на них “подсело” полМосквы. Я Акунина обожал, моя мама тоже. Слог очень легкий, закрученные сюжеты, интересные герои. И Россия в книгах – очевидно придуманная, но весьма прикольная. Акунин уже тогда четко понимал, что историю России нужно писать и писать заново, напрягая все ресурсы воображения – это окупится сторицей, поскольку подлинник слишком уж невзрачен, а то и постыден. Лавров Дюмы-старшего, может, и не снискать, но любезен народу будешь – 100%.

Но тогда, в конце лихих 90-х, все только гадали – кто ж это такой, Б.Акунин? Его быстро стали называть “Борисом” – хотя, строго говоря, никаким “Борисом” он никогда не был, как писательница И.Грекова никогда не была “Ириной”; это были просто “Бакунин” и “Игрекова”, где первую букву отделили точкой – потехи ради.

Если б тогда мне сказали, что Б.Акунин – это террорист и заодно экстремист, и в Прекрасной России Будущего спустя четверть века на него заведут уголовное дело по статье “фейки об армии”… Все-таки концентрация бреда в воздухе постоянно и неудержимо увеличивается, куда там углекислому газу.

С другой стороны – нельзя не отдать должное силе писательского предвиденья: выбирая себе псевдоним “Бакунин”, он как будто что-то знал.

Источник: Размышления вольного социолога


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