Мнение: Необыкновенный концерт!

Поскольку мы живем в одно время с реальным гением – понятно, что юбилейный концерт Алексея Рыбникова должен был быть прекрасен. Но я не ожидал, что это будет настолько классно. Смотрится на одном дыхании. Ну что поделаешь, если что ни песня, что ни тема, что ни ария – то мелодический шедевр?! Заодно был приятно удивлен, чточто Алексей оказался еще и великолепным рассказчиком. Он там, например, с очаровательной скромностью рассказывает, как “заразил” в свое время Марка Захарова придуманной им “ни к селу ни к городу” мелодией к пьесе “Тот самый Мюнхаузен” – и в итоге она переменила, по сути, ее жанр – с комедии на трагикомедию.

Звучит как будто нелепо, но – мелодия ведь такая, что она не то что жанр, она горы способна двигать. Она ведь действительно подняла “Мюнхаузена” к самым вершинам искусства. Браво, Рыбников.

В конце там – божественная “Алилуйя”, вышла и моя любимая Пелагея… Восторг сплошной.

Я, кстати, не понял, где это снимали – но очень похоже, что прямо в той студии Останкино, где обычно снимают “Голос”. Там и артисты все в основном из “Голоса”… То есть это всё – очередная затея Эрнста, за что ему, безусловно, большое спасибо. Удружил. А так никто бы и не удосужился.