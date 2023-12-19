 

Установлена связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов при стрессе

19.12.2023, 0:15, Разное
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Как сообщает издание Frontiers in Nutrition, употребление жирной пищи непосредственно перед событием, которое может сопровождаться стрессовым состоянием, может оказать негативное воздействие на работу сосудов и минимизировать поступление кислорода к мозгу.

В ходе исследования представители одной группы употребляли за полтора часа до завершения стрессового математического задания пищу с высоким содержанием жиров, в то время как вторая группа получала пищу, где содержание жира было снижено в пять раз.

Расширению кровеносных сосудов и повышению кровяного давления способствовали оба типа питания, но у тех, кто принимал жирную пищу, даже через 90 минут после завершения стрессового события работа сосудов оставалась нарушенной, в то время как представители второй группы пришли в норму гораздо быстрее.  


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