Установлена связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов при стрессе

Как сообщает издание Frontiers in Nutrition, употребление жирной пищи непосредственно перед событием, которое может сопровождаться стрессовым состоянием, может оказать негативное воздействие на работу сосудов и минимизировать поступление кислорода к мозгу.

В ходе исследования представители одной группы употребляли за полтора часа до завершения стрессового математического задания пищу с высоким содержанием жиров, в то время как вторая группа получала пищу, где содержание жира было снижено в пять раз.

Расширению кровеносных сосудов и повышению кровяного давления способствовали оба типа питания, но у тех, кто принимал жирную пищу, даже через 90 минут после завершения стрессового события работа сосудов оставалась нарушенной, в то время как представители второй группы пришли в норму гораздо быстрее.