PeerJ: ученые увидели связь между языком китов и контактами с инопланетянами

Американские ученые, представляющие Калифорнийский университет в Дэвисе и Фонд китов Аляски, заявили, что близки к решению вопроса контакта с представителями внеземных цивилизаций.

Исследователи отмечают, что в рамках проекта SETI разрабатывали способ общения с горбатыми китами, используя родной язык животных и задействовав в рамках эксперимента контактный сигнал кита по кличке Твен, записанный заранее. Услышав звук, воспроизводимый через специальные колонки, расположенные под водой, Гвен приблизился к судну, причем ученые предполагают, что кит, сопоставив длительность сигналов и пауз между ними, смог понять, что сообщение адресовано именно ему.

Уточнив, что эксперимент четко продемонстрировал возможность коммуникативного обмена между людьми и горбатыми китами при помощи «языка животных», ученые предположили, что можно создать специфические фильтры обработки внеземных сигналов и контактировать с инопланетянами.