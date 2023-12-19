 

PeerJ: ученые увидели связь между языком китов и контактами с инопланетянами

19.12.2023, 0:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские ученые, представляющие Калифорнийский университет в Дэвисе и Фонд китов Аляски, заявили, что близки к решению вопроса контакта с представителями внеземных цивилизаций.

Исследователи отмечают, что в рамках проекта SETI разрабатывали способ общения с горбатыми китами, используя родной язык животных и задействовав в рамках эксперимента контактный сигнал кита по кличке Твен, записанный заранее. Услышав звук, воспроизводимый через специальные колонки, расположенные под водой, Гвен приблизился к судну, причем ученые предполагают, что кит, сопоставив длительность сигналов и пауз между ними, смог понять, что сообщение адресовано именно ему.

Уточнив, что эксперимент четко продемонстрировал возможность коммуникативного обмена между людьми и горбатыми китами при помощи «языка животных», ученые предположили, что можно создать специфические фильтры обработки внеземных сигналов и контактировать с инопланетянами.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / Установлена связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов при стрессе

18.12 / Мнение: О русофобах в ЖЖ и не только… Любите Россию срочно?

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт

18.12 / Мнение: Письмо: “Ждала принца, а вломился грубый великан”

18.12 / Найден материал, способный конкурировать по прочности с алмазом

18.12 / Модное мелирование зимы для вьющихся волос: что выбрать в зависимости от вида стрижки

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: В офисе Залужного нашли прослушку

18.12 / Ученые зафиксировали, как меняется сознание при медитации

18.12 / Мнение: Человейник моей мечты

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Эксклюзивный тюнинг Буханочки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика