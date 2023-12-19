 

AP – Северная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на переговоры Сеула и Вашингтона

19.12.2023, 0:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Южная Корея и США провели переговоры, во время которых они, в частности, договорились включить сценарии ядерных операций в свои совместные военные учения, намеченные на следующее лето, пишет Associated Press. В ответ на это Северная Корея совершила запуск баллистической ракеты малой дальности и осудила соседа и его союзника за открытую угрозу потенциального применения ядерного оружия.


AP

 

Северная Корея в воскресенье запустила баллистическую ракету малой дальности, сказала Южная Корея. Как пишет Associated Press, она пролетела 570 км и приземлилась в море.

В Южной Корее этот запуск осудили и назвали явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают Северной Корее использовать баллистические технологии. Кроме того, там заявили, что поделились информацией о запуске с Соединёнными Штатами и Японией.

Напряжённость на Корейском полуострове достигла самого высокого уровня за последние годы, отмечает автор статьи: КНДР ускоряет расширение своей ядерной и ракетной программы. США, Южная Корея и Япония реагируют на это наращиванием трёхстороннего партнёрства и усилением совместных военных учений, которые в Северной Корее считают репетицией вторжения.

Перед этим ракетным запуском Северной Кореи у чиновников Южной Кореи и США в выходные прошли переговоры в Вашингтоне. Там они согласовали планы по обновлению стратегий ядерного сдерживания и действий в чрезвычайных ситуациях, а также включили сценарии ядерных операций в свои совместные военные учения, которые пройдут следующим летом.

Вскоре после запуска ракеты Министерство обороны Северной Кореи выступило с заявлением, осуждающим Вашингтон и Сеул, назвав такой сценарий учений открытой угрозой потенциального применения ядерного оружия против КНДР и пообещав подготовить некие «наступательные контрмеры». КНДР также раскритиковала Штаты за всё более активное размещение крупных военных сил в Южной Корее, включая стратегические бомбардировщики и атомные подводные лодки. По словам северокорейских чиновников, это представляет собой «безрассудную военную угрозу», дестабилизирующую регион.

Северная Корея провела испытания более 100 ракет с начала 2022 года. Автор статьи отмечает, что Пхеньян использовал тот факт, что внимание всего мира отвлекла Украина. Оружие, которое Северная Корея испытала в последние месяцы, включало межконтинентальные баллистические ракеты, которые показали, что могут достигнуть и материковой части США, а также имитацию ядерных атак на Южную Корею. Кроме того, Северная Корея также запустила свой первый военный разведывательный спутник, напоминает Associated Press.

 


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