 

Мнение: О русофобах в ЖЖ и не только… Любите Россию срочно?

18.12.2023, 23:25, Разное
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Ну что, клеветники России, вашингтонские подпевалы, иностранные агенты и прочие «русофобы» всех мастей, допрыгались?

Закончилось ваше времечко!

Теперь вас научат любить Россию, мать вашу. В Сибири…

И заграница вам не поможет. И чуждое русскому духу зарубежное гражданство — тоже. Принцип экстерриториальности подсудности суров и неотвратим. Так что накинут на ваш роток триколорный платок, а на руки — стальные браслеты.

Трепещите и молитесь!

Или перековывайтесь из «хороших» русских в настоящие — срочно.

Кажется, именно с таким патриотическим надрывом нужно встречать новость о том, что правительственная комиссия согласилась поддержать законопроект депутата от «Единой России» Ирины Яровой, предлагающий дополнить Уголовный кодекс России статьёй «Русофобия». Карать по ней предполагается, правда, не все «…фобии», а лишь те, что квалифицируются как дискриминационные действия в отношении гражданина России, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином России, а также «за публичные призывы к совершению дискриминационных действий».

В переводе на русский язык это значит, что, например, фраза «Не пускать русских на Олимпиаду!» — русофобия чистой воды. За её публичное повторение и распространение — статья УК будет вменяться.

Впрочем, на первых порах наказанию будут подвергаться не все «русофобы», а лишь иностранные чиновники, должностные лица публичной международной организации или иностранные граждане, использующие при этом своё служебное положение. Но нет никаких сомнений в том, что по мере накопления карательной практики судебной статистики круг потенциальных виновных будет расширяться. Как это было с некоторыми другими «политическими» статьями УК.

Формально всё это делается, чтобы защитить от ретивых иностранных политиков различные памятники советским воинам-освободителям, находящиеся за рубежом. Но во что выльется на практике — предположить можно уже сейчас. И хотя статья УК по всем признакам выглядит «мертворожденной» — поди, привлеки в Басманный суд какого-нибудь Джо Байдена, — можно не сомневаться, что процессы пойдут.

Ещё одна безумная гайка закручивается. Причём любить Россию из-за этого больше не станут: насильно мил не будешь. Но зато — новый фронт работ.

Если только резьбу не сорвёт

Однако, сорвёт ли?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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