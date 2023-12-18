SMH – украинской армии всё сложнее привлекать хороших новобранцев

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Украине всё сложнее пополнять ряды вооружённых сил, передаёт The Sydney Morning Herald. Падение числа новобранцев в ВСУ издание связывает с так называемой «лотереей развёртывания» и с тем, что многие уже не рассматривают конфликт как непосредственную угрозу существованию Украины как государства.



AP

В начале конфликта в стране Вооружённые силы Украины могли похвастаться большим количеством новобранцев. Все они приходили с разными навыками и были из самых разных слоёв общества, но объединяло их одно: после элементарной подготовки в Западной Европе никто из них не ожидал, что его направят в штурмовые подразделения на самые горячие участки фронта.

Как пишет The Sydney Morning Herald, кто-то записался добровольно, ожидая, что получит место в подразделении, которое бы соответствовало его профилю, например, оператора беспилотников. Других без предупреждения забирали из их городов. Например, у одного немолодого новобранца даже не было возможности взять с собой вставную челюсть. Это, по данным издания, часто приводило к тому, что многие новобранцы быстро выбывали из строя, погибая или получая серьёзные ранения.

В связи с так называемой лотереей развёртывания Украине всё сложнее привлекать новобранцев. Желающих вступить в ряды ВСУ настолько мало, что армейским начальникам приходится прибегать к рейдам на спортзалы и торговые центры. Ожидаемо, что немногие из тех, кто попадает на фронт таким образом, становятся хорошими солдатами.

«Мы видим всё больше людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они запыхались уже к тому времени, как добрались до линии фронта», — посетовал высокопоставленный военный, пожелавший остаться анонимным.

Осознавая проблему, Министерство обороны Украины в сентябре приступило к работе над новой мобилизационной стратегией. Официальный представитель ведомства Илларион Павлюк заявил, что отчасти проблема заключается в том, что многие украинцы уже не рассматривают конфликт как непосредственную угрозу существованию Украины как государства. «Некоторые ошибочно полагают, что есть кто-то другой, кто может выполнить эту работу за них», — приводит издание его слова.

Реформы направлены на то, чтобы предоставить колеблющимся украинцам больше выбора: у новобранцев будет возможность попасть на конкретную должность. Более того, там намерены создать более чёткую систему отдыха и ротаций. В конечном итоге добровольцы будут мобилизованы на определённый период, а не на неопределённый срок, как это происходит сейчас.

Впрочем, многие украинские военные и эксперты предупреждают, что этого недостаточно и стране пора перестать просто «притворяться мобилизованной». Так, полковник в отставке Виктор Кевлюк призывает к общенациональной мобилизации промышленности, правительства и ресурсов. Он также полагает, что пришло время изменить образ жизни тех, кто «наслаждается безопасностью в Киеве».

Однако в самом Киеве Владимир Зеленский на протяжении всего конфликта стремился проводить ограниченную кампанию по призыву. В качестве примера приводится предложение украинских генералов снизить возраст мобилизации, который в настоящее время составляет 27 лет, от которого пока отказывается Зеленский. По данным издания, это во многом связано с политическими причинами.

В связи со всем этим The Sydney Morning Herald отмечает, что в обозримом будущем Киеву предстоит принять ряд непростых решений, для того чтобы противостоять России, у которой проблем с мобилизацией практически нет.