 

SMH – украинской армии всё сложнее привлекать хороших новобранцев

18.12.2023, 22:55, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Украине всё сложнее пополнять ряды вооружённых сил, передаёт The Sydney Morning Herald. Падение числа новобранцев в ВСУ издание связывает с так называемой «лотереей развёртывания» и с тем, что многие уже не рассматривают конфликт как непосредственную угрозу существованию Украины как государства.


AP

В начале конфликта в стране Вооружённые силы Украины могли похвастаться большим количеством новобранцев. Все они приходили с разными навыками и были из самых разных слоёв общества, но объединяло их одно: после элементарной подготовки в Западной Европе никто из них не ожидал, что его направят в штурмовые подразделения на самые горячие участки фронта.

Как пишет The Sydney Morning Herald, кто-то записался добровольно, ожидая, что получит место в подразделении, которое бы соответствовало его профилю, например, оператора беспилотников. Других без предупреждения забирали из их городов. Например, у одного немолодого новобранца даже не было возможности взять с собой вставную челюсть. Это, по данным издания, часто приводило к тому, что многие новобранцы быстро выбывали из строя, погибая или получая серьёзные ранения.

В связи с так называемой лотереей развёртывания Украине всё сложнее привлекать новобранцев. Желающих вступить в ряды ВСУ настолько мало, что армейским начальникам приходится прибегать к рейдам на спортзалы и торговые центры. Ожидаемо, что немногие из тех, кто попадает на фронт таким образом, становятся хорошими солдатами.

«Мы видим всё больше людей в возрасте от 45 до 47 лет. Они запыхались уже к тому времени, как добрались до линии фронта», — посетовал высокопоставленный военный, пожелавший остаться анонимным.

Осознавая проблему, Министерство обороны Украины в сентябре приступило к работе над новой мобилизационной стратегией. Официальный представитель ведомства Илларион Павлюк заявил, что отчасти проблема заключается в том, что многие украинцы уже не рассматривают конфликт как непосредственную угрозу существованию Украины как государства. «Некоторые ошибочно полагают, что есть кто-то другой, кто может выполнить эту работу за них», — приводит издание его слова.

Реформы направлены на то, чтобы предоставить колеблющимся украинцам больше выбора: у новобранцев будет возможность попасть на конкретную должность. Более того, там намерены создать более чёткую систему отдыха и ротаций. В конечном итоге добровольцы будут мобилизованы на определённый период, а не на неопределённый срок, как это происходит сейчас.

Впрочем, многие украинские военные и эксперты предупреждают, что этого недостаточно и стране пора перестать просто «притворяться мобилизованной». Так, полковник в отставке Виктор Кевлюк призывает к общенациональной мобилизации промышленности, правительства и ресурсов. Он также полагает, что пришло время изменить образ жизни тех, кто «наслаждается безопасностью в Киеве».

Однако в самом Киеве Владимир Зеленский на протяжении всего конфликта стремился проводить ограниченную кампанию по призыву. В качестве примера приводится предложение украинских генералов снизить возраст мобилизации, который в настоящее время составляет 27 лет, от которого пока отказывается Зеленский. По данным издания, это во многом связано с политическими причинами.

В связи со всем этим The Sydney Morning Herald отмечает, что в обозримом будущем Киеву предстоит принять ряд непростых решений, для того чтобы противостоять России, у которой проблем с мобилизацией практически нет.


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