Модное мелирование зимы для вьющихся волос: что выбрать в зависимости от вида стрижки

Мелирование на вьющихся волосы освежает лицо, выглядит модно и современно. Благодаря этой технике окрашивания можно улучшить структуру локонов. Мелирование придаст блеск и объем волосам и сияние лицу.

Особенности мелирования вьющихся волос

Вьющиеся волосы могут только выиграть от правильного мелирования, которое не только придаст им объем, но и усилит их естественную текстура. Данная техника окрашивания способна поднять на новый уровень любую кудрявую прическу. Однако этот тип волос склонен к обезвоживанию, поэтому мелирование будет отличаться от аналогичной процедуры на прямых волосах.

Мелирование кудрей требует тщательной предварительной подготовки.

Как сделать мелирование на вьющихся волосах

Вьющиеся волосы необходимо подготовить к окрашиванию за несколько дней до процедуры. Для этого используют средства для восстановления и укрепления волос.

При мелировании необходимо учитывать тип завитков, их структуру и текстуру. Техника балаяж является наиболее подходящей для получения естественного и красивого результата на вьющихся волосах. Краску наносят от середины к кончикам, сохраняя основной тон и всегда следуя естественной форме локонов. Цель — создать солнечные отблески на волосах.

Рекомендуется использовать осветляющую краску с защитными ингредиентами или без аммиака и с увлажняющими и питательными маслами, которые помогут избежать повреждений и позволят добиться сияющего результата.

Виды мелирования на разных стрижках зимой-2024 рассмотрим далее.

1. Шаллет

Это гибрид стрижек маллет и шегги. Он идеально подходит для уменьшения объема вьющихся волос, особенно на боках. Для этого спереди оставляют только челку, а остальную часть стригут слоями в технике градиента. В этом случае блики служат для улучшения текстуры, чтобы срез не выглядел плоским.

2. Боб

Стрижка боб очень хорошо подходит к вьющимся волосам. Можно поиграть со слоями по бокам для уменьшения объема и оставить так, чтобы завиток лежал естественно и не сглаживался. Чтобы улучшить текстуру волос, следует добавить светлых бликов, которые сделают лицо сияющим.

3. Длинный боб

Длина до плеч подходит для любого типа лица и отлично смотрится на вьющихся волосах. Чтобы придать шевелюре объем и подчеркнуть привлекательный вид стрижки, можно осветлить волосы с помощью мелирования. Например, если нужно выделить скулы, основу следует оставить естественной и осветлить завитки вручную с помощью техники балаяж, нанося цвет от середины к кончикам.

4. Шегги

При выборе многослойной стрижки для вьющихся волос следует учитывать форму лица. Если нужно сделать его более вытянутым, нужно добавить объема на макушке и передние пряди оставить более длинными (ниже подбородка). Если нужно сделать лицо шире, необходимо придать объема бокам с помощью многослойности и добавить челку. Также следует поиграть с бликами в тех местах, которые хотелось бы сделать более объемными, так как светлые пряди обладают таким эффектом.

5. Длинная чешуйчатая стрижка

Длинные, вьющиеся, темные волосы станут еще красивее от хорошей завивки. Волосы в этом случае обычно выглядят ровными и неинтересными. Мелирование придает им объем, глубину и структуру. Брюнеткам рекомендуется выбирать для окрашивания сияющий тон, например медовый.

6. Клавикут

Это одна из самых красивых стрижек, которая подходит для всех типов лица и для вьющихся волос. При длине до ключиц вьющиеся волосы можно укладывать внизу слоями для контроля формы и объема. Для создания особого образа можно выставить напоказ передние пряди. Чтобы придать блеск и улучшить текстуру локонов, следует добавить естественные блики, которые должны быть близки по тону к цвету волос.

7. Микробоб

Микробоб идеально подходит для волнистых волос с не сильно выраженными локонами, поскольку его текстура только выиграет, особенно если добавить несколько бликов, которые осветлят волосы. Длина чуть ниже уха — идеальный вариант для овальных и вытянутых лиц. Следует сделать мелирование, если нужно увеличить объем на уровне челюсти.

8. Мелирование на вьющихся волосах средней длины

Темные длинные волосы, ниспадающие на грудь, выглядели бы плоскими и невзрачными, если бы не мелирование. Идеально подойдет теплый красновато-коричневый оттенок, который придает объем темным волосам, и они не выглядят скучными. Также мелирование заставляет лицо сиять.