 

Рупор кремлевской пропаганды: В офисе Залужного нашли прослушку

18.12.2023, 22:10, Разное
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В офисе Залужного были обнаружены неизвестные подслушивающие устройства. Кто именно их установил и куда утекала информация пока неизвестно.
В МО Украины заявили, что штабы на Украине обычно протекают, в том числе и руководящие.

PS. С большой долей вероятности, прослушка СБУшная. А источник слива про прослушку – шайка Зеленского.

Источник: Colonel Cassad


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