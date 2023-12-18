Рупор кремлевской пропаганды: В офисе Залужного нашли прослушку

В офисе Залужного были обнаружены неизвестные подслушивающие устройства. Кто именно их установил и куда утекала информация пока неизвестно.

В МО Украины заявили, что штабы на Украине обычно протекают, в том числе и руководящие.

PS. С большой долей вероятности, прослушка СБУшная. А источник слива про прослушку – шайка Зеленского.

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