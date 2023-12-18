 

Ученые зафиксировали, как меняется сознание при медитации

18.12.2023, 21:55, Разное
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Как сообщает издание Neuropsychologia, случаи, когда к полной потере сознания приводит анестезия, сотрясение мозга, эпилепсия и целый ряд других явлений, минимизирующих поступление крови к мозгу, довольно много, но в документах, возраст которых превышает две тысячи лет, описывается случай потери сознания в процессе медитации.

Отмечается, что после пробуждения люди, испытавшие нечто подобное, ощущали значительные изменения в мозговой деятельности, делая упор на факте появления ясности восприятия.

Ученые проанализировали активность мозга мужчины, утверждавшего, что он может произвольно терять сознание во время медитации, в результате чего было установлено, что испытуемый, «отключивший» себя в 29 сеансах медитации 37 раз, действительно способен управлять сознанием.     


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