Ученые зафиксировали, как меняется сознание при медитации

Как сообщает издание Neuropsychologia, случаи, когда к полной потере сознания приводит анестезия, сотрясение мозга, эпилепсия и целый ряд других явлений, минимизирующих поступление крови к мозгу, довольно много, но в документах, возраст которых превышает две тысячи лет, описывается случай потери сознания в процессе медитации.

Отмечается, что после пробуждения люди, испытавшие нечто подобное, ощущали значительные изменения в мозговой деятельности, делая упор на факте появления ясности восприятия.

Ученые проанализировали активность мозга мужчины, утверждавшего, что он может произвольно терять сознание во время медитации, в результате чего было установлено, что испытуемый, «отключивший» себя в 29 сеансах медитации 37 раз, действительно способен управлять сознанием.