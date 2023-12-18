Мнение: Человейник моей мечты

Нет ничего ужаснее отдельных домиков, частного сектора. Жалею американцев, которые тухнут в своих субурбиях — без тротуаров, без магазинов, даже без общественного транспорта. Внутри своего участка жить ещё можно, особенно если через забор не смотреть. Но стоит выйти за калитку, и ты оказываешься в безжизненной враждебной среде, как покинувший лунную базу космонавт. Всё пространство в частном секторе делится на другие участки-капсулы, где чужих не ждут, и на дороги для машин, на которые здравомыслящий пешеход даже одной ногой не ступит.

Причина градостроительной катастрофы субурбий понятна — низкая плотность населения. Допустим, американец стрижётся раз в месяц, и стрижка занимает у него 30 минут. Получается, что один парикмахер может остричь за 160 рабочих часов 320 американцев. Три парикмахера из маленькой парикмахерской — 1000 американцев.

В городе всё сходится: вот дом на 1000 жильцов, и вот парикмахерская на первом этаже. В субурбии же 1000 жильцов займут больше квадратного километра площади. Так как тротуара нет, до парикмахерской придётся ехать, а если уж садиться в машину, так проще сразу доехать до города или до торгового центра, так как на машине что километр, что 10 километров, одно и то же. Вот и получается, что ни парикмахерских, ни фитнес-центров, ни какой бы то ни было другой инфраструктуры в субурбиях нет. Слишком низкая плотность населения, чтобы хоть что-то живое могло работать в плюс.

При трёх-пятиэтажной застройке эта проблема постепенно уходит, особенно если дома стоят впритык друг к другу, как в маленьких европейских городах. Плотность населения получается вполне достаточной, чтобы создавать платежеспособный спрос для всего нужного, от барбершопов до магазинов крафтового сыра. Мне нравится, как выглядят маленькие города такого рода, однако в них тоже хватает своих проблем — к примеру, город миллионник, застроенный таким образом, будет непрерывно изнывать в тяжёлых пробках.

Комфортнее всего, на мой взгляд, дома высотой в 15-30 этажей, так называемые «человейники». Более того — они должны стоять сплошной стеной, как на пугающих картинках из интернета, образуя пугающие каменные джунгли. Отсталые градостроительные правила это запрещают, но в 21-м веке следует строить именно так — особенно в России.

При такой застройке плотность населения получается огромной, что позволяет превратить первые два-три этажа домов в сверкающие галереи из офисов, магазинов и увеселительных заведений. Мы любим гулять по пешеходным улицам не потому, что там нет машин, а потому что там каждые 20 метров есть что-нибудь интересное: кафе, рыболовный магазин, шляпная мастерская, массажный салон. Даже если пешеход не собирается ничего покупать, а просто идёт из точки А в точку Б, есть огромная разница — идти мимо глухого заводского забора с колючей проволокой сверху, или идти мимо дверей и витрин.

Так как люди редко задирают голову вверх, нам безразлично, что там высится начиная с четвёртого этажа и дальше. Если первые два-три этажа заполнены чем-то полезным, дальше уже неважно, как далеко вверх продолжается дом: до 7 этажей или до 37 этажей. В торговых центрах, кстати, небо вообще крышей закрыто, и ничего, люди с удовольствием проводят там целые часы, нимало не беспокоясь по этому поводу.

У китайцев сейчас популярна концепция «15-минутного города», которая была придумана не в Китае, но которая хорошо легла на сердце наших рациональных друзей. Суть идея в том, чтобы до любого нужного места, будь то офис или поликлиника, можно было добраться за 15 минут.

Плотно стоящие многоэтажные дома позволяют сконцентрировать всё нужное прямо в пределах одного квартала 500 на 500 метров. Спустился на лифте вниз, прогулялся несколько минут пешком, и вот ты в бассейне, в боулинг-клубе или что там ещё может заставить современного человека выйти из своей квартиры наружу.

Обратите внимание: никаких велодорожек, можно просто дойти до любого места пешком. А если кому-то захочется покататься на велосипеде, так для этого есть парки. Доехал до парка на автобусе, там в специальном хранилище получил свой велосипед, и катайся себе, пока штаны седлом не протрёшь…

Кстати, что-то вроде небольших парков можно замечательно разместить внутри замкнутых квадратов из многоэтажных домов. Машины выселить на парковку на уровне земли, двор поднять на уровень второго этажа, во дворе посадить невысокую растительность и запретить любой транспорт, тяжелее детской коляски или самоката. Комфортно, безопасно, приятно для глаз и, обратите внимание, снова не надо никуда ехать: спустился на лифте и гуляй.

В общем, сейчас, в эпоху удалёнки, я вижу в хорошо организованных многоэтажках одни плюсы и никаких минусов. В реальной жизни, однако, по ряду причин получается значительно хуже.

Причины понятны. Во-первых, дома обычно не ставят сплошной линией, оставляя между ними огромные безжизненные продуваемые пространства, которые всё портят. Автомобили не выселяют под землю, а оставляют сверху, позволяя им тем самым захватывать пространство, которое, по совести, принадлежит жильцам. Вместо того, чтобы размещать торговые центры на первых трёх этажах жилых домов, торговые центры строят отдельно, с токсичной парковочной зоной вокруг, а первые этажи жилых домов отводят под жилые квартиры. Это, пожалуй, портит городскую среду сильнее всего, так как с точки зрения идущего мимо пешехода, что жилая квартира, что глухой забор с колючей проволокой, одно и то же — чужое и враждебное пространство.

Хорошая новость в том, что исправить эти градостроительные ошибки можно довольно дёшево. Полагаю, когда уроки коронавирусного карантина будут как следует усвоены и осознаны, подход к строительству изменится, и тогда все наши Мурино с Парнасами, над которыми так заливисто смеются сейчас сертифицированные иностранные агенты, станут, напротив, самыми комфортными районами для жилья.