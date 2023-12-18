PNAS: установлен источник загадочных «ведьминых кругов»

Как сообщает издание PNAS, группа израильских и немецких ученых, представляющих Университет Бен-Гуриона в Негеве и Геттингенский университет соответственно, установила, что причина появления загадочных «ведьминых кругов» заключается в дефиците воды в почве.

Колдовские кольца, диаметр которых может колебаться в диапазоне от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, образуются грибами различных видов, причем существуют легенды, что подобные круги возникают на месте шабаша ведьм.

В течение довольно значительного периода ученые не могли установить, чем именно вызвано появление подобных кругов, и вот недавно было установлено, что кольца чаще появляются в засушливых районах, где дефицит азота в почве заставляет грибы проникать на максимальную глубину и распространяться как можно шире, таким образом лишая другие растения доступа к влаге.