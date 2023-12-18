 

PNAS: установлен источник загадочных «ведьминых кругов»

18.12.2023, 20:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание PNAS, группа израильских и немецких ученых, представляющих Университет Бен-Гуриона в Негеве и Геттингенский университет соответственно, установила, что причина появления загадочных «ведьминых кругов» заключается в дефиците воды в почве.

Колдовские кольца, диаметр которых может колебаться в диапазоне от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров, образуются грибами различных видов, причем существуют легенды, что подобные круги возникают на месте шабаша ведьм.

В течение довольно значительного периода ученые не могли установить, чем именно вызвано появление подобных кругов, и вот недавно было установлено, что кольца чаще появляются в засушливых районах, где дефицит азота в почве заставляет грибы проникать на максимальную глубину и распространяться как можно шире, таким образом лишая другие растения доступа к влаге.      


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Модное мелирование зимы для вьющихся волос: что выбрать в зависимости от вида стрижки

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: В офисе Залужного нашли прослушку

18.12 / Ученые зафиксировали, как меняется сознание при медитации

18.12 / Мнение: Человейник моей мечты

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Эксклюзивный тюнинг Буханочки

18.12 / ВПЧ является ведущей причиной рака ротоглотки: симптомы и факторы риска

18.12 / Россияне стали чаще брать отпуск за свой счет

18.12 / Мнение: Британский музей не отдаёт награбленное, злоключения российского бизнеса в Лондоне и «приют» в ОАЭ

18.12 / Техника плетения кос, бигуди и с помощью букета цветов: семь различных способов завивки коротких волос

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение списка экстремистов и террористов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика