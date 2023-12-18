Россияне стали чаще брать отпуск за свой счет

В июле—сентябре 2023 года количество работников, взявших отпуск за свой счет в крупных и средних организациях, составило 3,44 миллиона человек, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Эти данные получены из исследования консалтинговой сети FinExpertiza, которое было проведено на основе информации Росстата. Эксперты подчеркивают, что данное количество работников, выбравших оплату отпуска за свой счет, является самым высоким с 2013 года.

Исследование FinExpertiza также указывает на то, что в третьем квартале 2023 года наиболее значительный рост числа таких работников был зафиксирован в следующих секторах:

– Строительство (+14%);

– Научная и техническая деятельность (+7%);

– Здравоохранение и образование (+6%).

FinExpertiza отмечает, что количество работников, занятых менее 40 часов в неделю по инициативе работодателя или согласно соглашению сторон, в третьем квартале составило 1 миллион человек, что на 50 тысяч меньше, чем в 2022 году.

Эксперты FinExpertiza считают, что увеличение числа работников, берущих отпуск за свой счет, связано с ростом скрытой безработицы. Для работодателей часто более выгодно отправить работников в неоплачиваемый отпуск, чем платить за обычные рабочие дни. Однако эксперты также не исключают, что работники могут использовать этот способ, чтобы компенсировать переработку, вызванную нехваткой кадров. По данным Росстата, уровень безработицы летом составлял 3%, но к октябрю он снизился до исторического минимума в 2,9%.