 

Умер “Пухляш” из клипа группы Little Big

18.12.2023, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Тело 29-летнего шоумена и танцора Дмитрия Красилова, который более известен как “Пухляш” из клипа группы Little Big ‘Uno’, найдено в его квартире в Москве. Артист не отвечал на звонки с 17 декабря. По этой причине коллеги Дмитрия отправились к нему домой. Однако дверь им никто не открыл. Для того, чтобы попасть внутрь, 18 декабря пришлось вызывать МЧС.

Сотрудники службы спасения взломали дверь. Специалисты МЧС обнаружили, что артист уже не дышит. На месте трагедии работают следователи, однако на данный момент речь о криминальном характере произошедшего не идет.

По сообщениям ближайшего окружения, 17 декабря Дмитрий Красилов сообщил, что чувствует себя неважно, и отправился домой. После этого он ни с кем не связывался. По предварительным данным, смерть артиста могла наступить по причине проблем с сердцем.

Напомним, что
Дмитрий Красилов
завоевал большую популярность благодаря участию в съемках клипа группы Little Big
“Uno” для “Евровидения-2020”. Танцор очаровал публику благодаря своей непосредственности. Зрители прозвали его “Пухляшом”, отметив тем самым, вероятно, его теплоту и артистизм. А Дима и не имел ничего против мнения народа.

Точные причины смерти буду обнародованы после заключения специалистов. Коллеги по цеху и поклонники артиста из Little Big выражают соболезнования семье Дмитрия Красилова. Так, Лолита Милявская призналась, что не встречала более светлого человека. “Мгновенная любовь у нас произошла”, – написала артистка на своей странице в соцсети.

Гарик Харламов также выразил свои соболезнования родным и близким Дмитрия Красилова. Резидент Comedy Club вспомнил, что совсем недавно пересекался с “Пухляшом” на съемках. “Очень рано. Всего 29”, – написал у себя на странице в соцсети комик.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / К уборке улиц в Москве приступили 130 тысяч сотрудников коммунальных служб

18.12 / В районах Нагатинский Затон и Лосиноостровский кватиры по реновации получили 3,4 тыс человек

18.12 / Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

18.12 / В День работника загса в Москве зарегистрировали брак в студии телеканала

18.12 / Враг, ставший другом

18.12 / Джо Байден врал, а его сыну Хантеру пора всё рассказать как есть

18.12 / В Москве отремонтировали три дома архитектора Иосифа Ловейко

18.12 / Панно с портретом украсит одноименную станцию метро

18.12 / В Московском дворце пионеров восстановили зал 100 фонарей

18.12 / США придётся сесть за стол переговоров, потому что Украина точно проиграет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика