Мнение: Британский музей не отдаёт награбленное, злоключения российского бизнеса в Лондоне и «приют» в ОАЭ

1. Греки вновь потребовали у Британии вернуть награбленные ещё в эпоху Наполеоновских войн артефакты (ссылка):



В отношениях между Великобританией и Грецией новый виток напряжения. За несколько часов до начала мероприятия премьер-министр Риши Сунак отменил свою встречу с греческими коллегой Кириакосом Мицотакисом. Причиной стало интервью главы греческого правительства вещательной компании BBC, в котором он подверг критике то, что Британский музей продолжает хранить у себя «мраморы Элгина».

Коллекция древнегреческих скульптур, фризов, метоп и прочих фрагментов убранства Парфенона и иных сооружений на территории афинского Акрополя была вывезена по указанию британского дипломата и военачальника Томаса Брюса, лорда Элгина, в начале XIX века. Предполагалось, что в Британии эти реликвии будут в большей безопасности, чем в самой Греции, которая в то время входила в состав Османской империи. Хранятся «мраморы Элгина» (так их называют в Британии), или «скульптуры Парфенона» (название в Греции), в Британском музее в Лондоне.

Обратите внимание, привычку грабить не открыто, а под видом дружеской помощи и защиты, британцы освоили ещё тогда.

2. Кирилл Стрельников пишет (ссылка):



Вчера российское бизнес-сообщество потрясла печальная новость: один из столпов отечественной логистики, основатель и мажоритарный инвестор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт с глубоким вздохом объявил, что России теперь придется жить без него, а переезжает он в Израиль (но, естественно, выставив на продажу свою долю в бизнесе, потому что в Израиле для безопасной и комфортной жизни нужны немалые средства, особенно сейчас).

Возможно, Леонид Яковлевич был сильно занят перемещением коробок и пакетов, так что мимо него как-то прошли печальные повести про даже еще более столповых столпов российского бизнеса, которые решили, что Россия уже им ничего не должна, теперь их новая родина Запад. И вообще они граждане мира и часть золотого миллиарда или даже миллиона (или, чего мелочиться, — тысячи), но потом что-то пошло не так. <…>

Подобным же образом сложилась судьба некогда “самого продвинутого” банкира России г-на Тинькова. После какого-то дуновения ветра поверив в себя и уже проживая на Западе, Тиньков начал критиковать Россию и СВО, в результате чего, как он говорит, был вынужден продать с большим дисконтом свой банк компании “Интеррос”. Злые и, конечно, совершенно несведующие языки утверждают, что в противном случае банк бы просто национализировали. Антироссийские высказывания несильно помогли г-ну Тинькову на Западе, и после начала СВО на него были наложены санкции Великобританией. По состоянию на 27 октября 2013 года, по оценке Минюста США, рыночная стоимость всех акций в распоряжении г-на Тинькова составляла более миллиарда долларов. В марте 2022-го у Тинькова было в районе 820 миллионов долларов. А в мае прошлого года сам экс-банкир заявил, что от былого богатства у него осталось лишь около 200 миллионов долларов. При этом сейчас бывший столп находится в США под следствием: американские власти обвиняют его в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы.

По некоторым сведениям, не так давно в Россию вернулся еще один видный убегант — Михаил Фридман, совладелец банковской “Альфа-Групп”. Он сначала убежал в Великобританию, где начал активно инвестировать в разные великобританские сферы, мысленно представляя себя будущим кавалером ордена Золотого Руна, сэром, пэром и даже немножко Черчиллем, но великобританцы и еэсовцы влепили ему санкции (просто потому, что он из России) и заблокировали все активы. Дошло до того, что Фридман признавался: он не может даже нанять садовника и домработницу. Попытав недолго счастья в том же Израиле (они сговорились там, что ли?), он в итоге все же решил вернуться в страну-бензоколонку. С болью глядя на удаляющиеся лондонские пейзажи, г-н Фридман признал: “То, что мы вложили деньги в Англию, выглядит огромной ошибкой”.

Еще один — не совсем олигарх, но скандально известный в прошлом владелец “Евросети”, который выручил за нее порядка 350 миллионов долларов, — Евгений Чичваркин* тоже в свое время с концами уехал в Англию. Там под защитой демократии и европейских цивилизационных ценностей он начал сращиваться душой и телом с местной элитой, продавая ей элитный же алкоголь и питая ее в своих элитных ресторанах. Параллельно с этим он развил бурную антироссийскую деятельность, включающую поддержку Украины и сотрудничество с ФБК** Навального. Результат: бывший миллионер — практически банкрот, вся недвижимость его семьи и весь бизнес заложены, а сумма долгов перед добрыми великобританцами уже превышает стоимость всех его активов. Не так давно г-н Чичваркин сдался: “Все, что говорил Путин, выходит, так и есть. Мы проиграли! Давайте просто признаем это”.

Таких примеров можно привести много.

Еще в 2002 году на съезде ТПП Путин рекомендовал возлюбившим Британию и другие страны Запада бизнесменам подумать — ведь “может дойти до того, что российские капиталы просто невозможно будет перевести в отечественные банки”. “Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!” — предупредил тогда президент. На недавнем заседании ВЭФ он отметил, что “надежнее и лучше, безусловно, вкладывать капиталы в России”, и призвал бизнесменов, нацелившихся на Запад, “не наступать на одни и те же грабли”.

Но, как показывает пример Леонида Гольдорта (это который из СДЭК), слова Путина доходят не до всех.

А это значит, что мы еще не раз прочитаем новости об очередном столпе, который “сделал ошибку”, а на самом деле любит березки снова. И вообще его не так поняли.

Лично я не склонен даже злорадствовать. Идёт естественный процесс оздоровления бизнес-элит. Уезжают или идейные патриоты Британии, предпочитающие быть вторым сортом, но зато в Лондоне, и уезжают безбашенные авантюристы, которым в бурную эпоху восстановления повезло вытянуть счастливый билет. Качество управления активами, которые в любом случае остаются в России, после их отъезда только растёт.

3. Деньги продолжают утекать из британских офшоров в Арабские Эмираты (ссылка):

Новым «приютом» для миллиардеров стала столица ОАЭ Абу-Даби, где с 2017 года более чем в сто раз выросло число зарегистрированных фирм. Об этом пишет Bloomberg.

По данным журналистов, привлекательным для богачей всего мира на фоне снижения популярности Каймановых и Британских Виргинских островов регион делают гарантии защиты активов, конфиденциальность и налоговые преимущества, в том числе возможность извлекать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения.

К слову, в России готовы исключить государство из списка офшоров после того, как Москва и Абу-Даби снимут имеющиеся «два-три вопроса», рассказал в сентябре замминистра финансов Алексей Сазанов. ОАЭ остаются одной из немногих дружественных стран в перечне, из-за чего компании со структурами там не могут рассчитывать в России на государственные субсидии и некоторые налоговые льготы.

В числе «переехавших» в зону Абу-Даби агентство, в частности, называет экс-гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио. В конце 2022 года россиянина Павла Дурова, имеющего также гражданства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ, признали самым богатым жителем Эмиратов.