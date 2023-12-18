Техника плетения кос, бигуди и с помощью букета цветов: семь различных способов завивки коротких волос

Звонить своему парикмахеру всякий раз, когда хочется сделать кудрявую стрижку, просто нелепо. У каждой женщины есть свои способы создания красивой прически. Если вы устали от однотипных идей, то можно воспользоваться новыми способами завивки коротких волос.

1. Как завить короткие волосы утюжком?

Не обязательно быть профессиональным парикмахером, чтобы знать, что утюжок – это лучшее решение для коротких причесок. Подготовьте утюжок, для чего его нужно первоначально разогреть. Чтобы убедиться, что он не застрянет в волосах, возьмите сухое полотенце и прислоните к нему утюжек. Такая простая проверка предотвратит повреждение ваших волос.

Подготовьте волосы: нанесите немного термозащитного крема перед тем, как завивать волосы утюжком. Это поможет защитить их от термического воздействия и повреждений. Тщательно расчешите волосы, чтобы убедиться, что на них отсутствуют узлы.

Возьмите первую прядь и аккуратно подкрутите ее утюжком. При создании локонов лучше направлять утюжок вниз. Отведите первую прядь от лица. Проделайте то же самое со следующей прядью, но закрутите ее по направлению к лицу. Чередуйте пряди: это придаст прическе приятную текстуру. Когда вы закончите с нижним слоем волос, снимите верхний слой и сделайте три пряди.

Ваша потрясающая прическа готова! Просто нанесите немного лака на волосы и проведите пальцами по волнам, чтобы выровнять их.

2. Завивка на ночь без инструментов

Короткие вьющиеся волосы великолепны, но девушки не хотят, чтобы они были повреждены после использования фена и утюжка. Если вы устали жертвовать своими волосами ради красивого внешнего вида, то можно использовать более безопасные способы завивки.

Разделите волосы на четыре отдельные пряди. Убедитесь, что волосы достаточно влажные! Поднимите первые пряди (которые ближе к лицу) высоко вверх и закрутите их по часовой стрелке вокруг основания, после чего закрепите резинкой и туго скрутите.

Пряди на затылке должны быть закручены по направлению к первым: это создаст необходимый объем. Теперь пора ложиться спать! Волшебство произойдет утром.

Утром распустите локоны, немного расплетите их и утолстите лаком для волос. Наслаждайтесь волшебными объемными локонами, которые вы сделали во сне без использования горячих предметов!

3. С помощью крючков для завивки

Благодаря этому безупречному методу без нагрева вам никогда не понадобится плойка. Купите себе набор крючков для завивки, так как они являются ключевым элементом этого метода. Разделите волосы на отдельные пряди. Затем накрутите их на специальные крючки в соответствии с инструкцией от производителя. Проденьте волосы через маленький крючок и оставьте их в таком состоянии на несколько часов или ночь.

4. Локоны без нагрева с использованием цветов

Сначала нужно отрегулировать длину роз или других цветов, используя ножницы. Для измерения подходящей длины желательно ориентироваться на размер плойки. Убедитесь, что у вас есть чем придерживать розы на голове.

Завейте локоны вокруг стебля таким же способом, как вы завиваете их утюжком. Закрепите розы заколками для волос. После того, как вы завили все волосы, оставьте их в таком состоянии примерно на час.

5. Техника плетения волос

Работать нужно только с полностью сухими волосами. Уберите одну прядь, чтобы ее волоски не прилипали к той стороне, которую вы собираетесь заплести. Начните заплетать голландскую косу, где внешняя и верхняя пряди проходят под серединой. Убедитесь, что она идет к затылку!

Когда вся боковая прядь будет заплетена в косу, повторите те же действия для второй. Оставьте волосы в таком состоянии на несколько часов и наслаждайтесь своими легкими локонами!

6. Создание локонов стайлером-палочкой

Если вы думаете, что уже перепробовали все способы завивки волос, вы ошибаетесь. Вы слышали о завивке особым стайлером в виде палочки для еды? Этот способ позволяет быстро создать удивительно объемный образ.

Включите устройство и перед использованием нанесите на волосы достаточное количество термозащитного средства. Разделите волосы на несколько слоев. Затем возьмите небольшую прядь и накрутите ее на бигуди, убирая с лица. Как только вы закончите с нижним слоем волос, распустите верхний и переходите к созданию локонов аналогичным образом.

Перед завершением укладки с помощью лака тщательно расчешите полученные локоны, чтобы текстура выглядела более естественной и воздушной.

7. Укладка волос мягкими волнами

Девушки, которые предпочитает стиль пикси, не могут обойтись без этого способа. Он не только очень простой, но и чрезвычайно полезен для дам, которые хотят сделать волнистые локоны.

Процесс начинается с чистых, кондиционированных и высушенных феном волос. Расчешите волосы и соберите в конский хвост более длинные пряди. Теперь возьмите щипцы для завивки и завейте небольшую прядь, сделав всего один проход. Продолжайте завивать волосы, меняя направление пряди за прядью. Волосы на затылке можно оставить как есть.

Когда нижний слой завит, начните завивать верхнюю часть, выбирая небольшие пряди из конского хвоста. Как только все завитки будут готовы, взъерошьте их, чтобы сделать легкую укладку.

Чтобы потрясающий образ сохранялся дольше, нанесите на волосы слой текстурирующего лака. Но нужно использовать оптимальное количество средства, чтобы волосы не слиплись и не потеряли своей привлекательности.

Особенности завивки коротких волос

Создание локон на коротких волосах – это довольно сложный и кропотливый процесс, поэтому многие девушки отказываются от такого способа украшения своей прически. Но если пользоваться современными приборами и необычными методами, то можно получить действительно красивые и волнистые локоны, которые становятся украшением любой девушки. Чтобы получить хороший результат от завивки, желательно следовать простым советам опытных парикмахеров:

работать нужно исключительно с чистыми волосами, поэтому перед процедурой придется вымыть волосы с шампунем, воспользоваться бальзамом или кондиционером, а также качественными маслами и термозащитой; перед созданием локон нужно хорошо расчесать короткие волосы, поскольку не допускается наличие узелков; для долговечности полученной прически желательно заранее нанести небольшое количество качественного мусса; далее волосы делятся на небольшие пряди и завиваются любым подходящим способом; после укладки нужно нанести оптимальное количество спрея для укладки или лака, после чего надо дождаться, когда волосы полностью высохнут.

Если волосы завиваются наружу, то это обусловлено тем, что выбираются слишком тонкие пряди для укладки. Дополнительно рекомендуется обратиться к опытному парикмахеру, который сможет сделать такую стрижку, при которой волосы изгибаются и укладываются в нужную сторону. После такой стрижки придется регулярно посещать парикмахера, чтобы поддерживать полученный результат.

Таким образом, даже короткие волосы можно красиво завить, для чего можно пользоваться специальными инструментами или подручными средствами. В результате получается яркая и красивая прическа, которая значительно меняет внешний вид любой девушки. Иногда возникают сложности, поэтому можно обратиться за помощью к опытным парикмахерам. Для долговечности результата завивки рекомендуется пользоваться качественными муссами, спреями и лаками.