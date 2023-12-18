Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение списка экстремистов и террористов
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Пополнение списка экстремистов и террористов
По итогам недавних откровений, Росфинмониториг внес Чхартишвили (Акунина) в список экстремистов и террористов.
Данная мера позволит еще сильнее ударить по возможности заработка этим персонажем каких-либо денег в России.
Также против Чхартишвили возбуждено уголовное дело о распространении фейков о ВС РФ. По нему персонаж может заочно получить до 15 лет.
В ближайшее время Чхартишвили будет объявлен в розыск. В России мы его скорее всего более не увидим – доживать свой век падаль будет за границей. Задача властий – обеспечить прекращение любых денежных поступлений из Россси для данного персонажа.
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Источник: Colonel Cassad
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