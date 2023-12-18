Правительство обязало веб-мастеров оснастить сайты падающими снежинками

Российским веб-мастерам придётся оснастить сайты эффектом падающих снежинок – такое требование содержится в пакете «Цифровая трансформация 2024», который сегодня одобрило правительство. Модный спецэффект должен появиться на виртуальных площадках до 25 декабря 2023 года, а снять его можно не ранее 20 января 2024 года.

Описан ряд чётких требований: так, скорость движения снежинок должна находиться в диапазоне 5-12 пикс./сек. и не может изменяться более чем на 3 пикс./сек. в течение 5 секунд. Их форму можно выбрать из каталога графических файлов в формате GIF, одобренного правительством, причём использование снежинок собственной формы потребует длительного согласования со специальной комиссией.

«Анимированный графический эффект «Снежинки новогодние праздничн.» должен начать воспроизводиться не позднее, чем через 5 секунд после полной загрузки DOM-структуры веб-страницы. Эффект должен исправно функционировать в веб-обозревателях со включенными исполняемыми сценариями на языках VBScript или JavaScript и включенной графикой. Плотность снежинок должна составлять не менее 6 единиц на квадрат площадью 600х600 пикселей», – описывают инициативу чиновники.

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