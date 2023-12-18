 

Правительство обязало веб-мастеров оснастить сайты падающими снежинками

18.12.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российским веб-мастерам придётся оснастить сайты эффектом падающих снежинок – такое требование содержится в пакете «Цифровая трансформация 2024», который сегодня одобрило правительство. Модный спецэффект должен появиться на виртуальных площадках до 25 декабря 2023 года, а снять его можно не ранее 20 января 2024 года.

Описан ряд чётких требований: так, скорость движения снежинок должна находиться в диапазоне 5-12 пикс./сек. и не может изменяться более чем на 3 пикс./сек. в течение 5 секунд. Их форму можно выбрать из каталога графических файлов в формате GIF, одобренного правительством, причём использование снежинок собственной формы потребует длительного согласования со специальной комиссией.

«Анимированный графический эффект «Снежинки новогодние праздничн.» должен начать воспроизводиться не позднее, чем через 5 секунд после полной загрузки DOM-структуры веб-страницы. Эффект должен исправно функционировать в веб-обозревателях со включенными исполняемыми сценариями на языках VBScript или JavaScript и включенной графикой. Плотность снежинок должна составлять не менее 6 единиц на квадрат площадью 600х600 пикселей», – описывают инициативу чиновники.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Британский музей не отдаёт награбленное, злоключения российского бизнеса в Лондоне и «приют» в ОАЭ

18.12 / Техника плетения кос, бигуди и с помощью букета цветов: семь различных способов завивки коротких волос

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение списка экстремистов и террористов

18.12 / Мнение: Рецессия в Евросоюзе, продление бельгийских АЭС и что будет после введения алмазных санкций

18.12 / Созданы светодиоды, способные управлять сном и бодрствованием человека

18.12 / BJOG: в тампонах и прокладках нашли угрозу здоровью женщин

18.12 / Экспортные пошлины парализуют мегапроекты в России

18.12 / Диетолог Дудакова: Диеты с низким содержанием белка позитивно влияют на память

18.12 / 41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

18.12 / В экспортной версии «Слова пацана» будет несколько ЛБГТ-пар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика