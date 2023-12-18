Мнение: Рецессия в Евросоюзе, продление бельгийских АЭС и что будет после введения алмазных санкций

1. Евросоюз официально вступил в экономическую рецессию (точнее, Еврозона, но это в данном случае примерно одно и то же). Рецессия, вызванная энергокризисом и санкционной войной против России, должна была бы начаться намного раньше, но в 2022 и 2023 годах её сдвинул вправо восстановительный рост после отмены ограничений, связанных с пандемией ковида (ссылка):



К концу 2023 года экономика еврозоны сократится еще на 0,1 процента после аналогичного падения по итогам третьего квартала. Таким образом, местный ВВП столкнется со вторым подряд квартальным снижением и с первой после пандемии коронавируса рецессией, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты опроса аналитиков.

Постепенное восстановление экономики еврозоны, как ожидается, произойдет на раньше 2024 года. На подобную динамику повлияют ряд факторов, включая сохраняющиеся проблемы с производством в Германии, считающейся крупнейшей экономикой региона, уточнили эксперты. Согласно их прогнозу, ВВП ФРГ по итогам четвертого квартала сократится на 0,2 процента после падения на 0,1 процента в июле-сентябре.

По мнению экспертов, со спадом столкнутся и другие ведущие страны еврозоны. Так, аналитики предрекли Италии нулевые темпы экономического роста к концу 2023 года, а Франции — падение ВВП на 0,1 процента. <…>

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на отчет аналитиков Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило о столкновении экономики Германии с серьезной проблемой. По итогам третьего квартала объем производства в обрабатывающей промышленности снизился на 3,8 процента в годовом выражении.

Не вполне понятно, почему европейская экономика должна восстанавливаться в 2024. Дешёвой энергии больше нет, русский рынок сбыта потерян, деловая репутация мокрая, как бродячая собака после лужи. Демографические и тому подобные проблемы с каждым годом только нарастают, зелёные бесы по-прежнему сильны, отставание от китайской промышленности растёт, при этом зарплаты работников всё ещё значительно выше, чем в Китае. И это я ещё не говорил про инфляцию евро, которая места стремится уже перейти в гиперинфляцию…

Показать экономический рост в столь тяжёлых условиях Евросоюзу будет непросто.

2. Впрочем, хоть зелёные бесы и сильны, но резкий дефицит электричества всё же вынуждает некоторые страны временно откладывать переход на ветряки (ссылка):

Бельгия и французский поставщик энергии ENGIE, который управляет бельгийскими АЭС, договорились продлить работу ядерных реакторов.

На долю реакторов, которые были введены в эксплуатацию в 1985 году, приходится 35% мощностей атомной энергетики страны. Бельгийское правительство изначально поставило перед собой цель поэтапно отказаться от использования ядерной энергии в стране к 2025 году в соответствии с экологическими нормами.

Однако в связи с «реструктуризацией европейского энергетического рынка», пишет EADaily, правительство Бельгии в марте прошлого года приняло решение продлить срок службы двух самых «новых» ядерных реакторов на десять лет до 2035 года.

3. А вот избежать участия в алмазных санкциях против России бельгийцы не смогли, так что теперь Антверпенским ювелирам придётся покупать русские алмазы через обходные пути, под видом индийских, например (ссылка):



Страны «Большой семерки» готовятся объявить бойкот российским алмазам. Система начнет работать постепенно: с 1 января будут запрещены поставки отечественных камней, а с 1 марта начнется отслеживание и ограничение поставок алмазов из российского сырья, обработанных в третьих странах. Все это должна помочь закрепить система отслеживания и сертификации, которую в G7 рассчитывают создать к осени. Эксперты убеждены — схема будет сложной в реализации и коснется в основном инвестиционных камней весом больше 1 карата, тогда как основная часть рынка приходится на более мелкие алмазы. Но цены на мировом рынке тем не менее могут взлететь, а российские компании — лишиться части оборота. <…>

Россия занимает заметное место на алмазном рынке: по подсчетам Кимберлийского процесса <…>, за 2022 год в стране добыли 35 процентов всех натуральных алмазов в мире. Объем производства за прошлый год достиг 41,9 миллиона карат. Еще 61,6 миллиона карат было добыто в странах Африки. В бельгийской газете Le Soir доходы РФ от экспорта драгоценных камней оценивали в 4,5 миллиарда евро в год. <…>

«В целом это совсем небольшая сумма относительно общего российского товарного экспорта, который по итогам 2022 года превысил 592 миллиарда долларов. Иными словами, санкции против отечественных алмазодобывающих компаний повлияют не столько на российскую экономику, сколько на мировой рынок ювелирных украшений в целом», — считает директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка. <…>

«Есть вероятность того, что мировой масс-маркет в случае реализации всей этой системы целиком и полностью перейдет на российские алмазы», – Владимир Жидков, специалист по драгоценным камням, геммолог.

Если какой-то крупный бренд может позволить себе траты на отслеживание перемещений драгоценных камней, то у масс-маркета такой возможности нет, солидарен с коллегой Жидков. Чтобы быть конкурентоспособным, украшение в этом сегменте должно иметь минимальную стоимость. «Поэтому есть вероятность того, что мировой масс-маркет в случае реализации всей этой системы целиком и полностью перейдет на российские алмазы», — подытоживает он. <…>

На 10-30% может вырасти стоимость алмазов и ювелирных украшений.

«Если рост цен на ювелирные украшения будет еще более стремительным, может произойти замещение природных камней на более дешевую синтетику. О таком сценарии говорил, в частности, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев», — напоминает представитель ИК Fontvielle. <…>

«Обходные пути найдутся в любом случае. Если поставки алмазов из РФ “забанит” Антверпен, останутся гонконгские биржи. А если будет добыча, будет и сбыт», — говорит геммолог Жидков. Состоятельным покупателям крупных и дорогих алмазов, в какой бы стране мира они ни жили, ничто не может помешать приехать в Азию и купить их там, добавляет Калачев. При этом общее увеличение транзакционных и логистических издержек на фоне санкций участники рынка называют вполне вероятным сценарием. Как и некоторое падение цен на отечественное сырье.