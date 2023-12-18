Созданы светодиоды, способные управлять сном и бодрствованием человека

Как сообщает издание ACS Omega, разработаны светодиоды, способные, в зависимости от поставленной задачи, усиливать степень сонливости или, напротив, бдительности.

В данном случае речь идет об использовании синего цвета, волны которого в диапазоне от 460 до 500 нм подавляют выработку мелатонина и способствуют бодрствованию, в то время как более короткие волны помогают быстрее заснуть и повысить степень качества сна.

В течение трех дней светодиоды, встроенные в обычные лампочки, излучающие белый цвет, увеличили выработку мелатонина у людей, находившихся в лаборатории, на 12,2% ночью, а днем, в сравнении с обычным освещением, снизили на 21,9%.