 

Созданы светодиоды, способные управлять сном и бодрствованием человека

18.12.2023, 18:20, Разное
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Как сообщает издание ACS Omega, разработаны светодиоды, способные, в зависимости от поставленной задачи, усиливать степень сонливости или, напротив, бдительности.

В данном случае речь идет об использовании синего цвета, волны которого в диапазоне от 460 до 500 нм подавляют выработку мелатонина и способствуют бодрствованию, в то время как более короткие волны помогают быстрее заснуть и повысить степень качества сна.  

В течение трех дней светодиоды, встроенные в обычные лампочки, излучающие белый цвет, увеличили выработку мелатонина у людей, находившихся в лаборатории, на 12,2% ночью, а днем, в сравнении с обычным освещением, снизили на 21,9%.  


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