BJOG: в тампонах и прокладках нашли угрозу здоровью женщин

Как сообщает издание BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, в тампонах и прокладках содержатся вещества, оказывающие негативное воздействие на эндокринную систему женщин.

В ходе исследования было установлено, что ткани тела, соприкасающиеся с прокладками и тампонами, в то время как такие продукты, как менструальные чаши и диски пока не до конца изучены, обладают высокой степенью проницаемости, в связи с чем через них вредные вещества могут попасть в кровь.

Влияя на уровень гормонов и оказывая негативное влияние на здоровье, тампоны и прокладки, как отмечают ученые, могут провоцировать гинекологические заболевания, включая миому матки и эндометриоз.