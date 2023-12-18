 

BJOG: в тампонах и прокладках нашли угрозу здоровью женщин

18.12.2023, 18:20, Разное
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Как сообщает издание BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, в тампонах и прокладках содержатся вещества, оказывающие негативное воздействие на эндокринную систему женщин.

В ходе исследования было установлено, что ткани тела, соприкасающиеся с прокладками и тампонами, в то время как такие продукты, как менструальные чаши и диски пока не до конца изучены, обладают высокой степенью проницаемости, в связи с чем через них вредные вещества могут попасть в кровь.

Влияя на уровень гормонов и оказывая негативное влияние на здоровье, тампоны и прокладки, как отмечают ученые, могут провоцировать гинекологические заболевания, включая миому матки и эндометриоз.    


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