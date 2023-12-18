 

Экспортные пошлины парализуют мегапроекты в России

18.12.2023, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие российские компании приостановили реализацию проектов, включенных в Соглашение о Защите и Поощрении Капиталовложений (СЗПК), после введения экспортных пошлин. Об этом заявил глава Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, согласно информации, опубликованной в РБК.

Александр Шохин подчеркнул, что множество компаний вынуждены поставить свои СЗПК-проекты на паузу в результате значительных изменений в фискальной нагрузке, вызванных повышением экспортных пошлин в октябре.

Он также отметил, что СЗПК не содержит стабилизационной оговорки относительно экспортных пошлин. РСПП в настоящее время работает над убеждением властей в необходимости усовершенствования мер и расширения стабилизационных оговорок на всю фискальную нагрузку. Однако, по словам Шохина, Министерство финансов сопротивляется этим усилиям, руководствуясь лозунгом “не для того мы не включили это когда-то, чтобы сейчас уступать”.

Ранее РСПП выразили критику в отношении законопроекта о локализации автомобилей такси и направили письмо главе Минтранса Виталию Савельеву и министрам транспорта регионов России. В письме говорится, что введение обязательных требований по локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей, учитывая дефицит доступных машин и возможное увеличение их стоимости.

Также стало известно, что законопроект, предоставляющий правительству РФ полномочия требовать от бизнесменов использовать автомобили российского производства для работы в такси, получил поддержку в Госсовете России.

Ранее российские промышленники выразили недовольство текущей версией законопроекта о налоге на сверхприбыль.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Мнение: Британский музей не отдаёт награбленное, злоключения российского бизнеса в Лондоне и «приют» в ОАЭ

18.12 / Техника плетения кос, бигуди и с помощью букета цветов: семь различных способов завивки коротких волос

18.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Пополнение списка экстремистов и террористов

18.12 / Правительство обязало веб-мастеров оснастить сайты падающими снежинками

18.12 / Мнение: Рецессия в Евросоюзе, продление бельгийских АЭС и что будет после введения алмазных санкций

18.12 / Созданы светодиоды, способные управлять сном и бодрствованием человека

18.12 / BJOG: в тампонах и прокладках нашли угрозу здоровью женщин

18.12 / Диетолог Дудакова: Диеты с низким содержанием белка позитивно влияют на память

18.12 / 41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

18.12 / В экспортной версии «Слова пацана» будет несколько ЛБГТ-пар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика