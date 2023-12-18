Экспортные пошлины парализуют мегапроекты в России

Многие российские компании приостановили реализацию проектов, включенных в Соглашение о Защите и Поощрении Капиталовложений (СЗПК), после введения экспортных пошлин. Об этом заявил глава Российского Союза Промышленников и Предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, согласно информации, опубликованной в РБК.

Александр Шохин подчеркнул, что множество компаний вынуждены поставить свои СЗПК-проекты на паузу в результате значительных изменений в фискальной нагрузке, вызванных повышением экспортных пошлин в октябре.

Он также отметил, что СЗПК не содержит стабилизационной оговорки относительно экспортных пошлин. РСПП в настоящее время работает над убеждением властей в необходимости усовершенствования мер и расширения стабилизационных оговорок на всю фискальную нагрузку. Однако, по словам Шохина, Министерство финансов сопротивляется этим усилиям, руководствуясь лозунгом “не для того мы не включили это когда-то, чтобы сейчас уступать”.

Ранее РСПП выразили критику в отношении законопроекта о локализации автомобилей такси и направили письмо главе Минтранса Виталию Савельеву и министрам транспорта регионов России. В письме говорится, что введение обязательных требований по локализации для такси усложнит процесс закупки новых автомобилей, учитывая дефицит доступных машин и возможное увеличение их стоимости.

Также стало известно, что законопроект, предоставляющий правительству РФ полномочия требовать от бизнесменов использовать автомобили российского производства для работы в такси, получил поддержку в Госсовете России.

Ранее российские промышленники выразили недовольство текущей версией законопроекта о налоге на сверхприбыль.