 

Диетолог Дудакова: Диеты с низким содержанием белка позитивно влияют на память

18.12.2023, 18:15, Разное
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Современные исследования в медицине и науке все больше уделяют внимание влиянию разнообразных диет на продолжительность жизни и здоровье мозга. Диетолог и гастроэнтеролог Анастасия Дудакова рассказывает тулякам о диете, которая способствует улучшению памяти и продлению жизни.

Исследования показывают, что низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов может оказывать благотворное воздействие на когнитивные способности и снижать риск развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, подтверждает Дудакова.

Важно отметить, что эта диета не подходит для активных людей, она эффективна для тех, кто занимается умственным трудом или страдает хроническими заболеваниями. Врач-нутрициолог Игорь Строков также подчеркивает полезность низкобелковой диеты в определенных случаях, таких как увеличение продолжительности жизни и снижение риска хронических заболеваний.

Диета с низким содержанием белка рекомендуется при нарушении функции печени, заболеваниях почек и других состояниях, влияющих на белковый обмен. Она требует ограничения потребления белка до 4–8% ежедневных калорий, что составляет примерно 20–50 граммов белка в день, в зависимости от потребляемых калорий.

Это значительно ниже обычных рекомендаций, где человеку рекомендуется получать не менее 10–15% калорий из белка. Однако для спортсменов, пожилых людей и тех, у кого есть здоровенные проблемы, эта цифра может быть выше.

Избыточный белок обычно расщепляется печенью и выводится почками в виде мочевины. Снижение потребления белка может снизить нагрузку на печень и почки, что полезно для тех, кто страдает соответствующими заболеваниями. Тем не менее, переход на такую диету требует тщательного планирования, чтобы избежать дефицита питательных веществ и проблем со здоровьем. Также стоит учитывать другие риски и недостатки, связанные с низкобелковой диетой.


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