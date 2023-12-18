 

41-летний Антон Зацепин раскрыл секрет молодости

18.12.2023, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Антон Зацепин был участником “Фабрики звезд – 4” в 2004 году. Он тогда очень ярко заявил о себе и стал любимым участником проекта для многих зрителей. Яркий и энергичный молодой человек запомнился поклонникам реалити-шоу. Спустя почти 20 лет певец не теряет заряда энергии и удивляет всех своей молодостью и свежестью. Есть ощущение, что он совсем не стареет и знает какой-то секрет вечной молодости.

Экс-фабрикант признался, что за свой внешний вид благодарен прежде всего генам. Но и здоровый образ жизни играет большую роль. “Стараюсь всегда высыпаться, без фанатизма ем, люблю спорт. Ну и конституция у меня не склонна к полноте”, – цитирует Антона Зацепина женский журнал “Клео.ру”.

Но главным секретом свежего и молодого вида Зацепин считает полный отказ от алкоголя. Певец в шутку заметил, что можно пить спиртное до момента возрастных изменений, а потом нужно резко бросать, чтобы сохранить свежесть. Именно так он и сделал.

Сейчас Антон Зацепин заботится о своем здоровье и вспоминает, как было сложно в первый год отказа от алкоголя. Он отмечает, что ему не нравятся люди, которые сильно меняются после спиртного. Уже пять лет Антон вообще не пьет алкоголь, и именно это помогает ему оставаться вечно молодым и энергичным.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / К уборке улиц в Москве приступили 130 тысяч сотрудников коммунальных служб

18.12 / В районах Нагатинский Затон и Лосиноостровский кватиры по реновации получили 3,4 тыс человек

18.12 / Собянин: Московские школьники займутся исследованиями на базе вузов

18.12 / В День работника загса в Москве зарегистрировали брак в студии телеканала

18.12 / Враг, ставший другом

18.12 / Джо Байден врал, а его сыну Хантеру пора всё рассказать как есть

18.12 / В Москве отремонтировали три дома архитектора Иосифа Ловейко

18.12 / Панно с портретом украсит одноименную станцию метро

18.12 / В Московском дворце пионеров восстановили зал 100 фонарей

18.12 / США придётся сесть за стол переговоров, потому что Украина точно проиграет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика