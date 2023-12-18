 

К уборке улиц в Москве приступили 130 тысяч сотрудников коммунальных служб

18.12.2023, 17:55, Новости дня
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В столице продолжаются сильные снегопады. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что к уборке снега привлекли более 130 тысяч человек и 18 тысяч единиц техники. Они очищают дороги, тротуары, дворовые территории.

Особое внимание уделяется подходам к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и железнодорожным платформам, объектам социальной сферы и потребительского рынка. Также очищаются крыши жилых домов, офисных зданий и производственных площадок.

В условиях сильного снегопада специалисты комплекса городского хозяйства непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Сплошное механизированное подметание и противогололедная обработка ведутся в круглосуточном режиме.

По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в столице до конца недели. Все эти дни городские службы будут работать в усиленном режиме.

Бирюков отметил, что наиболее интенсивные снегопады ожидаются в пятницу, 15 декабря. К утру следующего дня уровень снежного покрова может увеличиться еще на 30 сантиметров, уточнил заместитель мэра.

В октябре и ноябре комплекс городского хозяйства вел подготовку к зиме. Для обеспечения безопасного передвижения в преддверии заморозков на улицах установили 6,5 тысячи контейнеров с противогололедным материалом.

Контейнеры находятся у вокзалов и пересадочных узлов, остановок общественного транспорта, подземных переходов и социальных объектов. Запас щебня необходим для обработки пешеходных зон и участков торможения общественного транспорта. Это позволяет избежать травмирования на обледенелых участках.

На зимний режим перевели Московские центральные диаметры (МЦД) и пригородные поезда. Перед этим специалисты проверили системы отопления и освещения, перенастроили климатические установки в поездах, включили отопление в вагонах и обогрев лобовых стекол. Сотрудникам выдали теплую одежду и провели инструктаж. Все новые московские вокзалы отапливаются, поэтому пассажиры могут подождать поезд в тепле.


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