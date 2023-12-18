В экспортной версии «Слова пацана» будет несколько ЛБГТ-пар

Стриминговый сервис Netflix приобрёл у российской кинокомпании Toomuch Production права на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» за рекордные 15 миллионов долларов США.

Детали соглашения стороны решили не раскрывать, но по информации «Комсомольской правды» в ближайшее время начнутся съёмки дополнительных эпизодов – по требованию американцев, в сюжет картины были внесены изменения.

– Netflix изначально обозначил, что готов купить «Слово пацана» только при условии, что там будут выполняться американские квоты по части инклюзивности, – сообщил изданию источник в руководстве российской кинокомпании. – И если «затемнить» кого-то на постпродакшне – вообще не проблема, то линии про ЛГБТ-пары придётся уже доснимать.

Пока список героев-экстремистов не определён, но режиссёр Жора Крыжовников на неформальной встрече со съёмочной группой пообещал шедро вознаградить актёров, чьим персонажам предстоит совершить каминг-аут в популярном сериале.

– Жора собрал всех нас и чётко обозначил, что дело это добровольное, но согласившиеся получат солидную премию. Нюансы раскрывать не буду, но речь идёт о суммах с несколькими нулями, – рассказал один из актёров журналистам.

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