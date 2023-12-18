Гибридный Airbus EcoPulse совершил первый полет
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Демонстрационный самолет EcoPulse, созданный компанией Airbus в сотрудничестве с Daher и Safran, совершил исторический полет, продолжавшийся сто минут.
Оснащенный гибридно-электрической силовой установкой самолет представляет собой модернизированный Daher TBM 900, шесть установленных на крыльях винтов которого приводятся в движение 50-киловаттными электрическими двигателями Safran ENGINeUS.
Главный технический директор Airbus Сабина Клауке уделила особое внимание высокой степени важности батарей с высокой плотностью энергии для сокращения выбросов углекислого газа, подчеркнув, что проекты, подобные EcoPulse, являются ключевыми в продвижении аэрокосмической промышленности к декарбонизации.
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