Гибридный Airbus EcoPulse совершил первый полет

Демонстрационный самолет EcoPulse, созданный компанией Airbus в сотрудничестве с Daher и Safran, совершил исторический полет, продолжавшийся сто минут.

Оснащенный гибридно-электрической силовой установкой самолет представляет собой модернизированный Daher TBM 900, шесть установленных на крыльях винтов которого приводятся в движение 50-киловаттными электрическими двигателями Safran ENGINeUS.

Главный технический директор Airbus Сабина Клауке уделила особое внимание высокой степени важности батарей с высокой плотностью энергии для сокращения выбросов углекислого газа, подчеркнув, что проекты, подобные EcoPulse, являются ключевыми в продвижении аэрокосмической промышленности к декарбонизации.