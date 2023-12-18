В Китае чиновникам запретили использовать iPhone

Как сообщает Bloomberg, сразу в восьми провинциях Китая введен запрет на использование чиновниками продукции Apple.

В данном случае речь идет о чиновниках из Чжэцзяна, Цзянсу, Гуандуна, Аньхоя, Шаньдуна, Шаньси, Ляонина и Хэбэя, причем в последней располагается крупнейшая в мире фабрика, специализирующаяся на производстве iPhone. Отмечается, что указания по поводу перехода на мобильные устройства местного производства стали поступать около полутора месяцев назад, в то время как небольшие государственные компании и агентства, расположенные в городах «более низкого уровня», пока требуют от сотрудников отказаться от продукции Apple в устной форме.

Ранее поступила информация, согласно которой с 25 декабря руководство Центробанка запретит своим сотрудникам использовать устройства Apple в служебных целях.