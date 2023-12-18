Естественно и просто – эстетика “чистой девушки” снова в тренде: тенденции маникюра в этом стиле на зиму-2024

Маникюр в стиле “чистая девушка” отлично подойдет для зимы. Такой нейл-арт отличается тем, что он простой, естественный и помогает придать рукам ухоженный и безупречный вид.

Стиль маникюра “чистая девушка” ориентирован на простой и естественный нейл-арт. Ногти должны быть мягких тонов, в частности бледно-розовых и телесных оттенков. Такой маникюр помогает улучшить создаваемый образ. Можно использовать небольшие детали в качестве элементов декора. Вот несколько красивых, стильных и модных решений.

Микрофренч

Это одна из современных тенденций нейл-арта, которая привлекает внимание поклонников тренда “чистая девушка”. Это минималистичный вариант французского маникюра.

Для создания микрофренча нужно просто прорисовать на крае ногтя очень тонкую линию. Кончик ногтя может быть белым или же цветным.

Маникюр с полумесяцем

Маникюр с полумесяцем выглядит модно. Это отличное решение для создания сдержанного и аккуратного нейл-арта.

Все основание ногтя покрывается полупрозрачным лаком. Это выглядит красиво и стильно, а также помогает привнести в образ немного роскоши.

Полупрозрачный розовый

Красивый и элегантный клубнично-розовый маникюр с полупрозрачным финишем отлично подходит для придания образу женственности и роскоши.

Дополнительно можно прорисовать тонкую линию. Можно дополнить все это красивым глянцевым покрытием.

Наклонный френч

Это одна из самых интересных и стильных версий французского маникюра. Чтобы сделать такой нейл-арт, нужно просто нанести на край ногтя оригинальный и современный наклонный узор.

Для этого стоит использовать белый лак. В итоге получается натуральный и очень нежный маникюр.

С точками

Нежный женственный маникюр с минималистичными деталями, такими как крошечные точки, выполненные при помощи кремового лака. Внешний вид ногтя получается аккуратным и простым.

С линиями

Это красивый и модный вариант маникюра, который дополнен минималистскими линиями, выполненными в светлых тонах. Можно дополнить все это довольно ярким и насыщенным лаком, например синим.

Это идеальное решение для всех тех, кто хочет получить оригинальный маникюр, который будет привлекать к себе внимание, но будет довольно сдержанным.

Лавандовые тона

Мягкий лавандовый оттенок выглядит действительно потрясающе и стильно.

Такой маникюр поможет придать создаваемой образу немного индивидуальности и сделать внешний вид потрясающим. Этот нейл-арт помогает подчеркнуть стиль “чистой девушки”.

С блестками

Добавив немного блеска на ногтевой пластину, можно создать красивый и праздничный маникюр. Все, что нужно, так это просто порисовать тонкую золотистую линию по краю ногтя.

Такой декоративный элемент хорошо сочетается с мягким и нежным цветом лака и прозрачным верхним покрытием.

Перевернутый френч

Такой маникюр выглядит стильно и оригинально. Можно немного поэкспериментировать и создать красивый перевернутый французский маникюр.

Такой нейл-арт подразумевает под собой украшение полумесяца каждого ногтя тонкой линией лака светлого и мягкого цвета. В качестве основы лучше всего выбрать нюдовые тона. Можно поиграть с несколькими оттенками или же выбрать однотонный дизайн.