Мнение: О страшной угрозе безопасности Европы… Русские — пришли?

Немножко новостей подлинно «свободного мира», а не вот этой вот насквозь тоталитарной России.

Одна маленькая, но гордая Латвия денно и нощно трудится, выявляя лиц, угрожающих безопасности страны. И Европы — Латвия ведь член ЕС и НАТО — также. Причём достигла в этом деле немыслимых прежде успехов.

Но — там ведь европейцы, а не какие-то «дикари» — всё по закону.

По закону об иммиграции, который латвийские депутаты цивилизованно подправили незадолго до «украинского кризиса». Согласно их поправкам, десятки тысяч «неграждан» из числа рождённых в #СССР должны будут сдать новый языковой тест и пройти проверку на благонадёжность, если они хотят остаться в стране — всё на тех же условиях «негражданства». В противном случае им грозит высылка за пределы Латвии как «нежелательных лиц, угрожающих безопасности».

Хорошо, когда всё по закону.

Особенно «хорошо» 63-летней Нине Марцинкевице, неожиданно для себя оказавшейся кандидатом на пинок под зад из страны, где она прожила всю жизнь. А всё — из-за мужа. Он слишком невовремя умер.

Нина Марцинкевице родилась ещё в Латвийской ССР, куда приехали её родители. Тогда эта территория казалась неотъемлемой частью Советского Союза, а национальность в паспорте никого не смущала особо. Затем женщина вышла там замуж за коренного латыша — молодость и любовь, понятное дело. Больше она нигде не жила. Супруги жили если не счастливо, то, по крайней мере, долго вместе. Потом Нина стала вдовой.

И для неё стало неприятным сюрпризом, когда осенью этого года она получила официальное письмо, в котором говорилось, что она потеряла право на проживание, государственную пенсию и медицинское обслуживание. «Вы должны покинуть территорию Латвийской Республики до 30 ноября 2023 года», – сообщили ей.

Нине Марцинкевице, у которой проблемы с сердцем и лёгкими, а также гипертония, некуда было идти. Она упала в обморок от шока и следующие три дня провела в постели, рыдая. Её дом находится в городе Даугавпилс. Из-за её статуса русскоговорящей с российским паспортом, сохранённым лишь для удобства поездок в РФ к родственникам, она стала жертвой «охоты на ведьм», разгоревшейся в республике на фоне украинского конфликта.

Таких, как эта женщина, печальную историю которой поведала NYT, в Латвии много. Порядка 50 тыс. чел. Почти 3% населения страны. И в основном — это пожилые люди, вся вина которых состоит в национальности «русский». Хотя с момента распада СССР прошло более 30 лет, все они остаются «вторым сортом» в цивилизованной европейской стране. А теперь ещё и стали заложниками ситуации, к которой не имеют ни малейшего отношения.

Глава латвийского департамента миграции Илзе Бриде успокаивает эту категорию людей словами «Мы не торопимся никого высылать». Она заявляет, что срок начала депортаций для не вписавшихся в новые требования латвийского закона перенесён с 2024 года на 2025-й. Но вряд ли это сильно утешит тех, кто в одночасье стал изгоем в стране, которую всю жизнь считал своей «второй родиной». А то и первой, как Нина Марцинкевице.

И вот такие, как она — «угроза», страшнее некуда?

И вот так с ней борются «цивилизованные» страны?

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