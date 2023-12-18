Ученые выяснили, как кошки манипулируют людьми в собачьей игре

Как сообщает издание Scientific Reports, некоторые кошки в определенных ситуациях ведут себя как собаки, что четко продемонстрировали результаты опроса 924 владельцев данных животных, уточнивших, что домашние питомцы зачастую обладают привычкой приносить своим хозяевам различные предметы.

В ходе исследования было установлено, что 55% кошек несли предмет до пяти раз за время игры, после чего теряли к ней интерес, однако в том случае, когда инициатором игры выступало непосредственно животное, процесс длился намного дольше.

Наибольшую степень активности проявили сиамские кошки с результатом 36 из 160, а далее расположились бенгальские и рэгдоллы с показателем в 16 и 12 питомцев соответственно.