Психолог обозначила способы улучшения памяти

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18.12.2023, 15:50, Разное
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Нейрофизиологи утверждают, что нет плохой памяти, а есть недостаточное количество повторений, в связи с чем психолог Ольга Зродникова поделилась информацией о том, как повысить степень эффективности запоминания информации.

Первый способ можно назвать «дорастить помидоры», которые обычно не вытаскивают из земли, чтобы получить представление о том, отрасли ли корни, как и в случае с памятью, которой нужно, как и помидорам, создать определенные условия. Второй способ можно сравнить с очисткой флешки, когда новая информация от пяти сенсорных систем аккумулируется в течение дня, а ночью переносится в долговременную память, но именно та, которая была помечена как ценная, в то время как остальная очищается, чтобы утром проснуться со свежей головой.

Улучшить память можно при помощи погружения в стрессовое состояние, учитывая то обстоятельство, что гормон кортизол, выделяющийся в этот момент, способствует запоминанию, в связи с чем опасные ситуации надолго врезаются в память, чтобы в будущем минимизировать подобные риски. Есть и еще один способ, когда периодически нужно ничего не делать, по аналогии с компьютером, который при переполнении оперативной памяти зависает, а процессор пытается завершить открытые задачи.        


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