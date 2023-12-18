 

Эндокринолог назвала продукты, провоцирующие камни в почках

18.12.2023, 15:49, Разное
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Врач-эндокринолог Зухра Павлова поделилась информацией о вреде употребления сладких негазированных напитков и их связи с образованием камней в почках. Она отметила, что употребление более 4-5 чашек таких напитков в день может существенно увеличить риск образования камней в почках.

Камни в почках могут иметь разные происхождения, но в большинстве случаев составляют оксалатные камни. Людям, страдающим от этой патологии, рекомендуется следовать определенным ограничениям в питании. Однако независимо от типа камней, сладкие напитки следует исключить из рациона.

Кроме того, недостаточное употребление воды также может способствовать образованию камней в почках. Эксперт объяснила, что оксалатные камни образуются из-за закисленной мочи, которая может возникнуть при недостатке чистой питьевой воды. Поэтому важно поддерживать достаточный уровень гидратации.

Помимо этого, врач Павлова предостерегла от признаков камней в почках, таких как боль в спине, животе или боку, жжение при мочеиспускании, кровь в моче, маленькие порции мочи, тошнота, дурно пахнущая моча и лихорадка.

Таким образом, следуя советам врача и уменьшая потребление сладких напитков, можно снизить риск развития камней в почках и сохранить здоровье.


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