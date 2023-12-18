 

Арендаторов жилья начнут штрафовать за пребывание в съёмных квартирах в обнажённом виде

18.12.2023, 15:33, Разное
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В ближайшее время КоАП пополнится статьёй, предусматривающей наказание для физлиц за обнажение в жилых помещениях, не находящихся в собственности лица или его ближайших родственников.

Россиян, которые полностью разденутся в съёмной квартире, ждёт обвинение в мелком хулиганстве.

Автор законопроекта, сенатор Елена Мизулина, считает, что съёмные жилые помещения – такая же часть общественного пространства, как улица, площади, общественные заведения и другие общедоступные места. Если человек появляется там в голом виде, он проявляет неуважение к обществу, а именно – к собственникам помещения. За обнажение без свидетелей величина штрафа составит 500 рублей, однако в случае наличия у злодеяния свидетелей штраф увеличивается до 1500 рублей, а обнажение на съёмной квартире при несовершеннолетних может повлечь за собой уголовное наказание.

– Представьте, что заходит пятилетняя хозяйская дочка в квартиру, которую её родители сдали в аренду, а там голый мужик, – говорит Мизулина. – Это же психологическая травма на всю жизнь. Ребёнок инвалидом вырастет. Жить надо в собственном жилье, а уж если вы пользуетесь чьей-то квартирой, то ведите себя там прилично. Нечего с голым, простите, задом по чужим помещениям расхаживать.

Законопроект вызвал негодование у молодых москвичей, 97 процентов которых живут на съёмном жилье.

– И что же мне теперь, не помыться и девушку не привести? – возмущается 23-летний москвич Арсен. – Судя по тому, что написано в законе, девушка может на меня донос написать после бурной ночи. И не за домогательства, как обычно на меня пишут, а за непристойное обнажение в съёмном помещении. Такими темпами вся Москва в монастырь уйдёт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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