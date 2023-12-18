 

В День работника загса в Москве зарегистрировали брак в студии телеканала

18.12.2023, 15:30, Новости дня
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В понедельник, 18 декабря, свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСов. В этот день в столице появилась новая площадка для регистрации брака – телеканал “Москва 24”.

“В нашей студии поженились Александр Антонов и Татьяна Дронникова, а зарегистрировала союз сотрудник московского ЗАГСа”, – сообщил телеканал в своем телеграм-канале.

В Москве действует сервис “Наша свадьба”. Он помогает подобрать площадку для торжественной регистрации брака.

Всего в столице доступно более 50 площадок. Это классические дворцы бракосочетания, усадьбы, рестораны и даже канатная дорога.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что самыми востребованными площадками стали небоскребы комплекса “Москва-Сити”, гостиница “Националь” и особняк Спиридонова. В 2022 году зарегистрировано более 100 тысяч браков – это рекордный показатель за последние 105 лет.


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