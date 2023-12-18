Установлена связь между кофе и синдромом раздраженного кишечника

Как сообщает издание Nutrients, включение в рацион даже небольшого количества кофе минимизирует риск возникновения синдрома раздраженного кишечника.

В ходе исследования, проведенного учеными Национального университета Сингапура, было установлено, что регулярное употребление кофе снижает риск развития синдрома раздраженного кишечника на 16%, причем с увеличением дозы напитка степень снижения риска только возрастала.

Так, при дозе в одну чашку кофе в день риск снижался на 7%, употребление до трех чашек повышало результат до 9%, а у тех, кто выпивал четыре чашки напитка в день и более, данный показатель возрастал до 19%. Стоит отметить, что в случае с растворимым кофе воздействие носило даже более выраженный характер, демонстрируя результат в 20%.