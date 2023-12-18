 

В Алтайском крае прошёл народный сход, посвящённый делу Хантера Байдена

18.12.2023, 13:33, Разное
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В городе Змеиногорск Алтайского края прошёл народный сход, посвящённый проискам зловещего глубинного государства (deep state) в контексте дела Хантера Байдена.

Алтайцы считают, что позиция палаты представителей по этому вопросу недостаточно жёсткая и может привести к уходу Байдена-младшего от ответственности.

Возмущённая общественность приняла резолюцию, в которой настаивает: конечным итогом рассмотрения дела должен стать импичмент действующего президента, а затем Минюсту США следует инициировать привлечение его к ответственности за фальсификацию выборов.

– Демократы делают всё, чтобы этот процесс максимально затянулся, но промедление смерти подобно, – считает один из организаторов схода, токарь-расточник Михаил Горьянов. – Речь не только о возможном уходе семейки Байденов от ответственности, но и о смерти американской политической системы в целом.

Делегаты съезда постановили: предъявление Хантеру Байдену уголовных обвинений «ограниченно приветствовать», но не давать спуску продажным прокурорам и судьям, следить за каждым их шагом и добиться обвинительного приговора по всем пунктам. Решение завизировал председатель местного отделения общество российско-американской дружбы, житель Барнаула Сергей Остапов, который в 1990-х однажды учился в США по обмену, но по политическим причинам был выслан обратно в Россию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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