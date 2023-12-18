 

Обозначено количество шагов, снижающее риск развития деменции

18.12.2023, 13:25, Разное
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Как сообщает издание Journal of Alzheimer’s Disease, с целью минимизации риска развития деменции, достаточно совершать четыре тысячи шагов в день.

В ходе исследования были проанализированы МРТ-снимки головного мозга более десяти тысяч человек, в результате чего ученые сделали вывод, что регулярная физическая активность способствует мозговой деятельности, а для того, чтобы снизить риски снижения когнитивных способностей, достаточно обычной ходьбы.

Доктор медицинских наук Дэвид Меррилл подчеркнул, что положительное воздействие на здоровье мозга может оказать даже такой умеренный уровень физической активности, как ежедневное прохождение четырех тысяч шагов.    


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