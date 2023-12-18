 

Отстыковку Cargo Dragon от МКС задержали из-за погоды

18.12.2023, 13:24, Разное
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Отстыковка грузового космического корабля Cargo Dragon от Международной космической станции (МКС) вновь перенесена из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно информации от Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), эта операция теперь запланирована не ранее 19 декабря по московскому времени.

Отстыковка корабля, принадлежащего компании SpaceX, должна была произойти на прошлой неделе, но была отложена шесть раз из-за неблагоприятных погодных условий в районе запланированного приземления в Атлантике.

Если погода вблизи берегов Флориды позволит, то Cargo Dragon будет отстыкован от МКС в среду в 17:05 по времени Восточного побережья США (или в четверг в 01:05 по московскому времени), как рассказали в космическом ведомстве.

11 декабря грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX успешно соединился с Международной космической станцией в рамках своей 29-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Он доставил около трех тонн продовольствия, а также инструменты и материалы для проведения научных экспериментов.


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