Мнение: О тяжелейших последствиях ковида… Непреодолимо?

Ну вот… А вы говорили — «не страшнее гриппа».

ОК. Пусть не говорили. Но думали же!

А теперь вон как оно всё оборачивается. Последствия проявляются сказываются даже сейчас, когда все успокоились, забили на изоляцию и вакцинацию, а также всё больше говорят о грандиозной махинации с «новой коронавирусной инфекцией».

Не всё так просто, оказывается.

По меньшей мере 215 млн доз вакцин от COVID-19, закупленных странами #ЕС в разгар пандемии, выброшены. Об этом сообщает издание Politico. По его данным, такая расточительность обошлась налогоплательщикам в 4 млрд евро. Но, по мнению журналистов, эта цифра является почти наверняка минимальной.

С момента утверждения первых вакцин против коронавируса в конце 2020 года страны ЕС получили в общей сложности 1,5 млрд доз (более трёх на каждого жителя). Седьмая часть из них оказалась «невостребованной». Расчёты Politico показывают, что страны ЕС выбрасывают в среднем 0,7 дозы на каждого жителя.

На первом месте Эстония, которая выбрасывает более одной дозы на каждого гражданина страны, за ней следует Германия, которая также выбрасывает наибольшее количество уколов. Но это ещё не всё.

Самое печальное последствие — вот. Хотя нужда в них отпала, вакцины продолжают поступать, поскольку пересмотренный контракт с Pfizer обязывает европейские страны покупать прививки от ковида как минимум до 2027 года.

А вы говорите — «рынок», «конкуренция», «эффективность».

Политика рулит. И монопольные контракты с производителями, за которые подписавшие их чиновники наверняка были неплохо вознаграждены в той или иной форме.

Вот интересно, производители оружия сейчас также выкручивают руки американским и европейским политикам, требуя гарантий, что «украинский кризис» продлится минимум до 2028 года?

—