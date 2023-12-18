Рупор кремлевской пропаганды: Северный Кипр на связи

Руководитель Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар после общения с Эрдоганом, призвал Путин рассмотреть вопрос об установлении отношений России и Северного Кипра, а также начать прямое авиасообщение из России на Северный Кипр.

Предложение интересное, но в рамках отношений с "другом Реджепом", признание Россией Северного Кипра, уместно лишь в случае симметричного признания возвращения Крыма в состав России. В рамках такой сделки по принципу "ничего личного, просто бизнес" – такой обмен был бы желателен, тем более, что вопли Греции по этому поводу, особенно после антироссийской позиции Греции и поставок оружия на Украину, малоинтересны. Более того, признание Северного Кипра очевидно не только будет ударом по Греции, но и активизирует греческо-турецкий конфликт. Да и как еще один канал серого импорта, Северный Кипр тоже подойдет.

В целом интересный сценарий, но тут вопрос в том, что "друг Реджеп" готовить дать за признание Северного Кипра – просто за спасибо этого очевидно не будет.

С интересом жду реакцию МИД РФ.

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