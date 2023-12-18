Обозначены продукты, улучшающие когнитивные способности

Как показали результаты последних исследований, некоторые продукты, ранее относившиеся к категории вредных, в реальности могут принести организму довольно существенную пользу, способствую улучшению когнитивных способностей.

Британские ученые Ауриэль Уиллетт и Брэндон Клайнинст установили, что благотворное воздействие на мозг оказывают такие продукты, как сыр, красное вино, баранина и соль, уточнив, что потребление последней следует ограничивать, особенно лицам, подверженным высокой степени риска развития болезни Альцгеймера.

Отметив, что включение в рацион правильных продуктов имеет ключевое значение в предотвращении целого ряда заболеваний, Уиллетт подчеркнул: «Понимание этих взаимосвязей поможет нам более эффективно управлять своим здоровьем и бороться с когнитивными проблемами.