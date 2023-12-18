Названы симптомы начала проблем с питанием ствола мозга

Плохое самочувствие свидетельствует о нарушениях в работе организма, и это не обязательно связано с возрастом, как многие могут подумать. Основной причиной является недостаточная физическая активность. Современный человек проводит мало времени в движении и часто использует удобства, такие как лифты, эскалаторы, автомобили и доставку еды. Работая на удаленке или в офисе перед компьютером, люди мало двигаются и подвергают мышцы шеи лишнему напряжению.

Это может привести к спазмам, нарушению кровообращения в позвоночных артериях и недостатку крови в головном мозге. Общая и локальная гиподинамия может вызвать застойный метаболизм, что является основой для развития хронических неинфекционных заболеваний, начиная от атеросклероза и заканчивая раком. Исследования показывают, что онкологические заболевания могут возникнуть при дефиците кислорода и избытке глюкозы.

Симптомы начала проблем с питанием ствола мозга могут включать:

1. Частые головные боли (как ноющие, так и пульсирующие).

2. Головокружения, тошноту, шум в голове и ушах.

3. Нарушение зрения.

4. Проблемы с координацией и речью.

5. Падения без утраты сознания.

6. Повышение артериального давления.

Через шейный отдел проходят мощные по­звоночные артерии, питающие ствол головного мозга. Все остальные позвонки в позвоночнике содержат только нервы. Ствол голов­ного мозга – критически важная часть организма, и поражение этой области при инсульте может быть фатальным. Гиподинамия шейного отдела очень опасна, однако современная медицина не всегда это учитывает.

Например, при проведении УЗИ сосудов шеи врачи могут заключить, что извитость сосудов соответствует возрастным нормам, хотя сосуды шеи не должны извиваться ни в каком возрасте. Именно это может быть причиной большинства возрастных заболеваний, которые сегодня становятся все более молодыми. Исследования свидетельствуют, что, в то время как несколько десятилетий назад гипертонией страдали люди старше 60 лет, сегодня мужчины в возрасте 35-45 лет могут внезапно столкнуться с сердечными заболеваниями, такими как инфаркт миокарда, гипертонические кризы и инсульты, а также с диагнозом диабета второго типа.