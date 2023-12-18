Сенатор Линдси Грэм – договориться с Белым домом по границе в этом году мы уже не успеем

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Конгресс США продолжает переговоры с президентской администрацией по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой, с которым республиканцы увязали выделение дополнительной помощи Украине — однако договорённостей в этом году уже не будет, сообщил каналу NBC News член сената США Линдси Грэм. Как пояснил Грэм, предложения Белого дома, в общем-то представляющие собой временные меры, не устраивают сенаторов — а между тем угроза терроризма в США из-за по сути открытой границы приобретает угрожающие масштабы.

Начнём с переговоров по вопросу границы — этой теме сейчас уделяют крайне много внимания, и вы сами на ней очень сосредоточены. Не введёте нас в курс дела? Что нового? На ваш взгляд, договоритесь ли вы до Нового года?

ЛИНДСИ ГРЭМ, член сената США от штата Южная Каролина (Республиканская партия): Нет, я считаю, что процесс будет продолжаться уже в следующем году. Я разговаривал с людьми, которые участвуют в переговорах. Белый дом «включился» пять дней назад — оттуда направили дополнительные положения по охране границы, которые, однако, не предусматривали никаких изменений общего курса. Мы с сентября с ними говорим, а они только пять дней назад уселись за стол переговоров. Сенатор Лэнкфорд справляется неплохо.



В итоге получается так: мы ощущаем, что нас зажимают, мы и близко не подошли к заключению договорённостей, и процесс смещается на следующий год.



И давайте я вам поясню, почему так важно договориться по вопросу охраны границы, а то ведь конгрессмен Кастро позволил себе весьма обидные замечания (член палаты представителей от Техаса Хоакин Кастро зяавил соратникам по Демократической партии, что, если они договорятся с республиканцами по вопросу границы, они по сути уступят «расизму правого толка». — ИноТВ).



На прошлой неделе директор ФБР заявил, что ему ещё никогда не приходилось видеть столько угроз для США, сколько он видит сегодня: куда бы он ни посмотрел, везде мигают сигналы тревоги. Граница 21 января по сути перестала существовать, и так продолжается до сих пор. К настоящему моменту к нам успело прибыть шесть миллионов людей, а по итогам одного только нынешнего года в страну должно будет въехать 3,6 миллиона. Курс, избранный администрацией Байдена, превратил пограничные регионы в места, куда приезжать опасно. Америка под угрозой — по словам директора ФБР, после 7 октября у нас планируют устроить теракты ряд группировок исламистов в ответ на то, что мы помогаем Израилю.



Меня ещё никогда так не беспокоила перспектива повторения 11 сентября, как сейчас, — а граница у нас перестала существовать. И мы, получив решение в виде «костыля», уступать не станем.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2023 года.